Confira qual o grupo de motoristas terão apenas três anos de CNH

A nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está mais moderna e agora exibe alguns dispositivos adicionais de segurança.

O documento começou a ser emitido no Brasil muito recentemente, então vários motoristas têm dúvidas de quando devem alterar a versão atual. Em alguns casos, a nova habilitação terá duração de apenas três anos.

O documento passa a ter um padrão internacional. No entanto muitos ainda querem saber quando será necessário trocar a versão vigente. Sim, é preciso substituir a antiga pela nova, mas apenas quando a CNH atual perder a validade. Já para quem vai emitir a carteira pela primeira vez, ela já chega nos novos padrões.

CNH com duração de 3 anos

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) garante aos motoristas que não é necessário ter pressa para fazer a troca. A mudança será de forma gradativa. Isto é, quando o condutor tiver que renovar ou tirar uma nova via.

Mas é preciso ter atenção às datas para não circular com a CNH fora da validade, pois pode dar problema. A duração do carteira irá depender da idade do condutor. Em alguns casos, terá validade de três anos.

Veja abaixo as regras para renovação da CNH:

Até 49 anos de idade: validade de dez anos;

Entre 50 e 69 anos de idade: validade de cinco anos;

Mais de 70 anos de idade: validade de três anos.

O documento chega mais moderno e completo. Passa a ter as informações dos condutores traduzidas em inglês e espanhol. O código MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo que já é usado nos passaportes, também estará disponível nos novos modelos de CNH.

É possível aproveitá-lo nas versões física e digital. A carteira tem um QR Code que permite a leitura e dá acesso às informações completas dos condutores. A alteração faz parte das novas regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que inclui ainda o novo limite de pontos, pois agora passa a ser de 40.

O número pode ser menor, mas isso depende da quantidade de multas graves e gravíssimas. Quem atinge o limite precisa passar por reciclagem e aguardar o fim da penalidade para voltar a dirigir.

