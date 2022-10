Confira os cantores sertanejos que apoiam Lula e Bolsonaro

No mundo da música, o apoio ao candidato Bolsonaro (PL) que concorre à reeleição está quase todo concentrado nos cantores sertanejos. Parte dos músicos esteve ao lado do presidente, na manhã desta segunda-feira, no Palácio da Alvorada.

No entanto, enquanto alguns artistas se posicionam sobre seu voto, muitos ainda preferem ficar em sigilo. Conheça alguns dos eleitores famosos que saem em defesa de Lula e Bolsonaro.

No início de Outubro, Gusttavo Lima declarou apoio a Bolsonaro durante show em Miami, nos Estados Unidos. Na apresentação, o sertanejo fez o gesto de “22” com as mãos, em alusão ao número de urna do atual presidente, que concorre à reeleição.

Além de Gusttavo Lima, Leonardo, Zezé de Camargo, Chitãozinho, Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, Marrone, da dupla Bruno e Marrone, Sula Miranda, Jorge Henrique, Breno Ferreira, Montenegro e João Lucas estão do lado de Bolsonaro.

Em apoio ao candidato do PT, a goiana Lauana Prado não esconde de ninguém seu voto e fala em seus shows que seu voto será no petista. Quem também apoia Lula é a cantora sertaneja Yasmin Santos.

Apesar de Bolsonaro ter um desempenho melhor entre sertanejos, Lula reina entre atores e cantores de MPB e Pop.

