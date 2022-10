Confira: os 4 signos mais ciumentos do zodíaco

- Publicidade -

CÂNCER

Intuitivos e emocionais, cancerianos, homens ou mulheres, amam e entregam-se com facilidade. O que mais desejam é sua atenção e, de uma forma ou de outra, sempre conseguem o que querem: ser mimados e cuidados. Mas se precisam dividir a sua atenção, prepare-se que lá vem cena e drama! Eles vão fazer de tudo pra você cair na chantagem emocional que está sempre pronta para ser engatilhada e acertar você em cheio. E olha lá você caindo e com ele no colo de novo! Veja mais características do signo de Câncer aqui.

ESCORPIÃO

Desconfiados e possessivos, não costumam entrar de cabeça em seus relacionamentos, mas, quando entram, podem morrer antes de deixá-los para trás. Sensuais e, muitas vezes, isentos de escrúpulos, escorpianos não medem esforços para conseguirem o que desejam. Ciumentos e possessivos, leais e fiéis, amam para sempre, para o resto de suas vidas mesmo, mas só se encontrarem alguém em quem possam confiar e para quem se entregar.

TOURO

Taurinos querem mesmo é encontrar uma ilha deserta em que possam deitar, tomar sol, beber uma saborosa e refrescante água de coco e sustentar-se sem esforço. E essa ilha deserta pode ser você. Controladores, possessivos e ciumentos, mas sensuais, carinhosos e cuidadores. Só mesmo partilhando a vida com uma pessoa desse signo para sentir o que significa a palavra proteção e acolhimento. Touro é um signo que rumina, e não existe ninguém no mundo que faça isso melhor que um taurino. Decepcione-o e você será lembrado de sua falha por alguns anos. Veja mais características do signo de Touro aqui.

CAPRICÓRNIO

Capricornianos são ótimos companheiros, mas você vai precisar ter um pouco de paciência com seu jeito carrancudo e muitas vezes mal-humorado. São leais até a morte, fiéis e possessivos, pois não acreditam em relacionamentos pela metade. Desconfiados, mas, quando se entregam, colocam os que amam acima de qualquer pedestal. Veja mais características do signo de Capricórnio aqui.

