Confira o valor do novo salário mínimo

O salário mínimo do ano que vem ainda segue sem um valor oficial e é provável que somente seja divulgado em janeiro de 2023. O piso, entretanto, não tem um reajuste acima da inflação já há quatro anos e não há previsão para que isso mude. Entretanto, ambos os presidenciáveis, perto do segundo turno das eleições, estão prometendo reajustar o valor para um ganho real.

Quer saber mais sobre a proposta dos candidatos e qual é previsão do valor do piso salarial para o ano que vem? Então continue nos acompanhando abaixo para não perder nenhuma informação importante!

Estimativa atual para o salário mínimo em 2023

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o piso nacional é referência para mais de 56 milhões de trabalhadores brasileiros. Além disso, de acordo com as projeções do departamento sobre o valor ideal do salário mínimo para uma família de quatro integrantes, o certo seria se o piso fosse de R$ 6,5 mil, um valor que destoa muito da realidade do montante vigente de R$ 1.212.

Ademais, de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, sancionada pelo atual presidente Jair Bolsonaro, o salário mínimo está estabelecido (por enquanto) em R$ 1.302. Na verdade, não se trata do valor definitivo, pois ainda serão feitas novas projeções baseadas na inflação dos próximos meses do ano.

Os valores são atualizados conforme o tempo passa e, por esse motivo, o salário mínimo definido na LDO é apenas uma estimativa para alinhar, de início, o orçamento do governo. O valor deve ser divulgado oficialmente entre dezembro deste ano e janeiro do ano que vem.

Por via de regra, caso a inflação supere o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o Governo Federal precisa reavaliar a proposta do piso salarial. Isso porque, segundo a Constituição Federal, o valor do salário mínimo não pode ser inferior à inflação.

Proposta de ganho real

De acordo com os discursos de ambos os candidados à presidência deste ano, há algumas propostas sobre um possível reajuste no piso salarial. No caso, o ex-presidente Lula (PT) garantiu que, caso eleito, haverá um aumento real no salário mínimo todos os anos, diferente do que tem acontecido nos últimos tempos.

Ou seja, a proposta do candidato inverte a lógica vigente e busca devolver o poder de compra do povo, de maneira que a economia se aqueça, gerando mais emprego e renda à população.

Além dele, o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), também afirmou que vai propor um reajuste acima da inflação para o piso salarial caso vença as eleições.

De acordo com informações do próprio candidato, ele pretende negociar o ajuste com os parlamentares futuramente. Contudo, o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) do ano que vem enviado por ele ao parlamento não prevê um ganho real. Segundo ele, o aumento ainda não foi proposto por causa da pandemia de COVID-19.

Dicas práticas para aumentar o salário mínimo

Registre suas realizações

Antecipadamente, muitas das vezes, quando determinado funcionário apresenta um bom trabalho, o próprio contratante consegue notar. No entanto, registrar e guardar os avanços profissionais, pode ser um tanto quanto benéfico. Isso porque, saber o seu diferencial, também é um diferencial, e facilitará o processo da conversa com o seu superior, a fim de ganhar um aumento.

Conheça o mercado de trabalho da sua profissão

Bem, é comum acontecer de um funcionário estar tanto tempo realizando sua função em determinada empresa, que ele fica um pouco por fora do mercado de trabalho geral, ao considerar sua profissão. Isto é, antes de pedir um aumento, é importante que o profissional tenha noção do pagamento oferecido para a função exercida por ele, para assim, ter uma base do que dizer ao empregador.

Nunca pare de evoluir

Primeiramente, um bom profissional nunca fica estagnado. Ou seja, uma graduação ou curso superior, por exemplo, não significa ter atigindio o ponto mais alto de sua carreira. Para alcançar melhores resultados, é sempre importante dar continuidade aos estudos e aprofundar-se cada vez mais nas melhorias para determinada qualificação.

Tenha um plano de carreira

Apesar de parecer comum, nem todo profissional possui um plano de carreira. Isto é, esse plano consiste em estabelecer metas. De acordo com essas metas, a atual ocupação do trabalhador, é somente o ponto inicial para que ele alcance as próximas etapas de sua carreira.

Aceite outras formas de remuneração

Ter a mente aberta para outras oportunidades, também é indispensável para um bom profissional. Isso porque, pode acontecer do empregador não ter condições para sustentar um bom aumento salarial. No entanto, ele poderá oferecer outras opções de crescimento, como por exemplo, cursos, oficinas, entre diversas outras coisas.

