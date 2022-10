Confira o que vai mudar para você com a preparação dos correios para a Black Friday

- Publicidade -

A Black Friday só irá acontecer em aproximadamente dois meses, mas o Correios já está se preparando para lidar com o período intenso de compras online.

Na última quarta-feira (05) a estatal lançou em sua sede em São Paulo a Black de Milhões, campanha deste ano que irá trazer inovações nas entregas para os brasileiros.

Segundo a empresa, no último ano o fluxo de encomendas na época da Black Friday atingiu um recorde de 19 milhões de remessas recebidas, sendo 3,4 milhões em um único dia de vendas promocionais. O número é 40% maior do que o volume visto normalmente pelos Correios.

Para este ano, segundo Diego Smorigo, Consultor de Negócios Sênior do Sebrae, o volume de entregas da estatal deverá ser 30% maior do que no ano passado. Para o consultor, a pandemia forçou muitos consumidores a experimentarem pela primeira vez as compras online, fazendo com que boa parte da população perdesse o medo do e-commerce.

Para se destacar ainda mais no período, os Correios planejam implementar diversas inovações no período. Confira:

Entrega Interativa

A Entrega Interativa vem para aplacar as dores de todos aqueles cansados de não estarem em casa quando o carteiro passa com as encomendas. Com ela será possível criar uma comunicação entre o destinatário e o trabalhador, possibilitando agendar o horário da entrega, ou autorizar a entrega a um vizinho.

Clique e Retire

Com o Clique e Retire os consumidores brasileiros poderão utilizar o CEP de uma agência dos Correios como destinatário de uma encomenda e fazer a retirada no local.

Logística Reversa

A Logística Reversa traz para os Correios uma prática presente em apenas algumas empresas, facilitando a vida do consumidor brasileiro. Com ela será possível devolver encomendas diretamente nas agência dos Correios ou nas residências