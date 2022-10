Confira como segue a disputa pelas últimas vagas na Libertadores

Nesta reta final da temporada 2022, é bem provável que o G-6 do Campeonato Brasileiro se torne G-8, levando oito times nacionais às disputas da Copa Libertadores.

Isso porque – após a conquista da Copa do Brasil, o Flamengo já tem uma vaga assegurada. E como o Athletico-PR, que decidirá o torneio sul-americano com o Flamengo, já esta no pelotão de frente, abrem-se mais vagas para outras equipes do país.

Atualmente, o sétimo colocado do campeonato é o Atlético MG, com 47 pontos, enquanto o oitavo é o América Mineiro, com 45.

Até o 12º lugar, a diferença é de apenas seis pontos – São Paulo (44), Fortaleza (44), Botafogo (43 pontos), e Santos (43), com um jogo a menos) são as equipes com maiores chances de brigar pelas prováveis vagas extras.

Vale relembrar que, na Libertadores deste ano, o Brasil teve nove participantes: Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Fluminense e América-MG.

E isso poderia acontecer novamente em 2023, caso o São Paulo tivesse conquistado a Copa Sul-Americana.

Fonte/ Portal metropole.com