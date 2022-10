Confira aqui o calendário do PIS 2023 que pagará R$ 1.294

- Publicidade -

O pagamento do Programa de Integração Social (PIS) para quem trabalhou com carteira assinada em 2021 acabou atrasando um ano. Os motivos podem ser associados aos eventos da pandemia da Covid-19. Este ano foi feito o pagamento do abono salarial para quem trabalhou em 2020.

Com a chegada dos últimos meses de 2022, muita gente começa a se questionar quando será liberado o PIS 2023, cujos recursos são pagos pela Caixa Econômica Federal aos funcionários de empresas privadas que atuam com carteira assinada e recebem a média de dois salários mensais.

Regra similar também é utilizada para remunerar os servidores de instituições públicas, por sua vez através do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Neste caso, o Banco do Brasil é o encarregado pelos repasses aos trabalhadores elegíveis.

Em ambos os casos, o valor pago pelo PIS/Pasep é feito de maneira proporcional ao tempo de serviço do trabalhador. Saiba mais a seguir!

Quem poderá receber o PIS em 2023?

O direito ao abono salarial PIS 2023 para quem trabalhou com carteira assinada em 2021 será destinado aqueles que cumprirem as seguintes condições:

Tenham recebido até dois salários mínimos em 2021;

Tinham cadastro no PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos, após atualização recente de dados;

Tenha exercido qualquer atividade remunerada pelo prazo mínimo de 30 dias, no ano de 2021;

Esteja com os dados corretamente informados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Qual será o valor do PIS 2023?

O valor do PIS 2023 ainda não foi definido, pois tudo dependerá da decisão do governo federal a respeito do salário mínimo do ano que vem. Isso porque o abono salarial acompanha as atualizações do piso nacional para estabelecer faixas de pagamentos aos trabalhadores de direito.

Contudo, considerando a previsão para o salário mínimo 2023, com valor de R$ 1.294, é possível adiantar uma estimativa da Tabela PIS 2023. Confira abaixo:

MESES TRABALHADOS VALOR DA PARCELA 1 R$ 108 2 R$ 216 3 R$ 324 4 R$ 432 5 R$ 540 6 R$ 648 7 R$ 756 8 R$ 864 9 R$ 972 10 R$ 1.080 11 R$ 1.188 12 R$ 1.294