Confira a votação do 2⁰ turno das eleições 2022 para ‘Presidente da República’ em todo o país

- Publicidade -

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente do Brasil com 50,9% dos votos válidos neste domingo (30). Ele saiu vencedor em 3.123 das 5.570 cidades brasileiras. Passe o mouse no mapa abaixo para conferir o resultado da eleição em todos municípios do país.

Lula “perdeu” 253 cidades em comparação ao primeiro turno, realizado em 2 de outubro. Na ocasião, ele ganhou em 3.376 municípios.

Entre as cidades “perdidas”, 250 deram vitória a Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (30). Nas três restantes – Guará (SP), Irati (SC) e Nanuque (MG) –, houve empate no segundo turno.

Bolsonaro ganhou em 2.444 municípios do país.

Pequenas e grandes diferenças

Lula venceu em quatro cidades por uma diferença inferior a 0,1 ponto percentual. Em Cerro Largo (RS), o petista ficou 0,02 à frente de Bolsonaro.

Completam a lista Barra do Piraí (RJ), com 0,03 de vantagem; Marmeleiro (PR), com 0,06; e Manhumirim (MG), com 0,08.

Na lista das cidades com as maiores diferenças entre os candidatos, as 60 primeiras deram vitória a Lula. As dez primeiras são do Nordeste: oito do Piauí e duas de Pernambuco.

A cidade com a maior distância foi Guaribas (PI), onde Lula atingiu 87,7% dos votos válidos para Lula.

Fonte/ CNN BRASIL