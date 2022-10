Confira a lista e mantenha a distancia dos animais mais mortais do mundo

Agora aqui está um animal que definitivamente parece grande o suficiente para matar um humano, mas na verdade, pode não ser. Os dragões de Komodo são um grande lagarto monitor encontrado principalmente na Indonésia e normalmente não atacam humanos, embora se você se encontrar cercado por um bando deles, boa sorte. Como crocodilos, eles têm uma mordida muito poderosa que geralmente se encarrega de matar.

Se a mordida não te pegar, porém, a saliva dele vai. Os dragões de Komodo têm glândulas produtoras de toxinas em sua mandíbula inferior. A toxina faz com que seu sangue não coagule, o que significa que se você for mordido por um dragão de Komodo, você vai querer ter certeza de chegar a um médico. E desde que você não tenha sido devastado por um bando de dragões de Komodo excepcionalmente sanguinários, é muito provável que você tenha uma recuperação completa.

O Que Você Esperava? Ela Se Chama Cobra da Morte.

Encontrada principalmente na Austrália e Nova Guiné, apropriadamente chamada de cobra da morte ela é uma das cobras mais venenosas do mundo. Relacionada mais intimamente com cobras e cobras-coral do que as víboras que se assemelham, há até nove espécies diferentes de cobras da morte observadas na natureza – e todas elas podem definitivamente matá-lo.