Confinado na A Fazenda 14, Thomaz Costa revela motivo de término com Larissa Manoela

Thomaz Costa pegou o público de A Fazenda 14 de surpresa na manhã desta segunda-feira (10). Isso porque o ator resolveu abrir o jogo e revelou o real motivo por trás do término de seu relacionamento com Larissa Manoela. De acordo com ele, o fim da relação foi causado não por desentendimentos entre o casal, mas por interferências externas.Tudo aconteceu enquanto o famoso conversava com Shayan, seu colega de confinamento, na cozinha da casa do reality. “Não, a gente nem brigava, era mais pelas…“, declarou ele. O empresário, então, completou: “Pessoas à volta“.

Acenando positivamente, o ex-Carrossel desabafou, contando que isso fez com que ele demorasse para aceitar o término: “Eu demorei muito“. Thomaz Costa ainda declarou que Larissa Manoela foi seu primeiro – e maior – amor. “É uma parada que eu olho e penso: ‘Será que eu vou sentir essa parada de novo?’“, completou.

Para quem não se lembra, o relacionamento entre os dois chegou ao fim em 2017.

