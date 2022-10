Concurso Receita: posso concorrer nos dois cargos? confira aqui

- Publicidade -

Você está aguardando o edital do concurso Receita Federal 2022 e ainda não decidiu para qual cargo vai disputar? Será que dá para se inscrever em ambos? Você se sente preparado para fazer ambas as provas e quer saber se será possível?

Essa é uma prática bem comum em concursos públicos: realizar provas em datas ou horários distintos e, assim, permitindo que o candidato faça mais de uma inscrição.

Em alguns casos, o candidato até escolhe fazer as duas provas no mesmo dia, sendo uma de manhã e outra à tarde, só para concorrer em dois cargos.

Mas, e no concurso Receita, será que vai ser possível?

A resposta é PROVAVELMENTE NÃO!

A Folha Dirigida teve acesso ao termo de contrato que foi assinado pelo órgão e pela banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas. E, nele, há detalhes importantes sobre essa possibilidade de correr em dois cargos.

Segundo constae no contrato, as provas do auditor e do asnalista deverão ser realizadas no mesmo horário. Além disso, acontecerão no mesmo fim de semana. Mas, por que “provavelmente”?

Isso porque o contrato não especifica se “no mesmo fim de semana” quer dizer no mesmo dia, sendo ambas em um domingo no mesmo horário. Ou, então, cada cargo em um dia do final de semana, porém no mesmo turno em ambos.

A resposta definitiva para essa pergunta só será respondida com a publicação do edital. Mas, por ora, é melhor ja ir escolhendo um dos dois cargos e se preparar com foco nele.

Como serão as provas do concurso Receita?

Segundo consta no contrato, os candidatos ao concurso da Receita Federal 2022 serão avaliados mediante provas objetivas e discursivas, ambas com caráter eliminatório e classificatório.

As provas serão realizadas em todas as capitais do país. As disciplinas ainda não foram confirmadas, mas já se sabe que:

► A prova objetiva do auditor terá 200 questões e contará com 17 disciplinas, além de uma prova discursiva com duas questões; e

► A prova objetiva do analista terá 140 questões e contará com 11disciplinas, além de uma prova discursiva com uma questão.

Somente serão corrigidas as discursivas dos aprovados na objetiva, sendo em até três vezes o número de vagas imediatas para cada cargo, respeitando, ainda, os empates até a última posição.

Todos os candidatos do concurso da Receita Federal serão avaliados através das seguintes etapas de seleção:

Provas objetivas;

Provas discursivas;

Perícia médica (candidatos declarados com deficiência);

Heteroidentificação (candidatos negros

Vida Pregressa; e

Curso de Formação Profissional (CFP).

Concurso Receita foi autorizado com 699 vagas

Após longas tratativas a tão esperada autorização do concurso Receita finalmente foi publicada. A portaria confirmou aval para o preenchimento de 699 vagas.

As chances serão em cargos de analistas e auditores, ambos de nível superior e com ganhos bem atrativos.

A portaria, assinada pelo secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, trouxe uma oferta que divide-se em:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

As duas carreiras estão sem concurso há bastante tempo. O último edital de auditor é do ano de 2014, enquanto o analista está sem seleção para servidores desde 2012.

Receita Federal poderá convocar até 873 aprovados

A Receita Federal também poderá chamar excedentes em caso de autorização do Ministério da Economia. Seguindo o Decreto 9.739 de 2019, o órgão poderá solicitar e receber aval para preencher 25% das vagas imediatas.

Isso significa que a Receita Federal poderá, em caso de aval, convocar mais 174 aprovados sendo 57 auditores e 117 analistas, totalizando 873 contratações. O governo também poderá convocar mais aprovados em caso de despacho presidencial.

