Concurso INSS: veja as dicas de estudos para a reta final até a prova

As provas do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) serão aplicadas no dia 27 de novembro e, faltando um mês para a avaliação, cresce a ansiedade dos candidatos e a dúvida sobre o que focar nesta reta final.

Pensando nisso, o Direção Concursos preparou uma análise sobre o conteúdo cobrado pela banca Cesbraspe, organizadora do certame, nos últimos anos, além de sugestões da especialista para você turbinar sua preparação nos dias que faltam até a avaliação.

Confira, nessa matéria, as principais dicas sobre o que focar nesta reta final para conquistar sua vaga no concurso INSS!

Concurso INSS: dicas de reta final

De acordo com a especialista em preparação para concursos públicos, Lívia Seco, é importante que os candidatos dominem as disciplinas de Língua Portuguesa e Direito Previdenciário, que terão a maior quantidade de questões na prova.

Isso porque, Direito Previdenciário contará com 70 das 120 questões, de acordo com o edital. Assim, é interessante que seja feito um resumo das normas desta disciplina, além da resolução de questões

Outra dica da especialista quanto à resolução de questões é intercalar as disciplinas. Se o candidato possuir, por exemplo 2 horas diárias para se dedicar aos estudos, a sugestão é segmentar esse tempo em 4 blocos de 30 minutos, com diferentes disciplinas.

Dessa forma, quando o aluno identificar em quais matérias está ocorrendo o maior percentual de erros, poderá voltar na teoria, através dos PDFs e videoaulas, e reforçar o aprendizado daquele assunto específico.

Nesse sentido, a melhor dica é a resolução de muitas questões. Através de plataformas de questões, é possível filtrar as questões da banca Cebraspe e direcionar sua preparação nesta reta final.

Outra vantagem de resolver muitas questões é apurar a capacidade de perceber quais são as preferências de cobrança da banca.

Confira, a seguir, a quantidade de questões da banca Cebraspe em cada disciplina, nos últimos 2 anos:

Em relação às disciplinas de Informática e Raciocínio Lógico Matemático, Lívia Seco chama a atenção para o comportamento da banca Cebraspe nos últimos dois anos. Entre 2021 e 2022, foram registradas 315 questões de Informática e apenas 165 questões de RLM. Este pode ser um indicativo de uma maior quantidade de questões de Informática e, consequentemente, maior importância da disciplina na pontuação final do candidato.

Veja, abaixo, uma perspectiva sobre a quantidade de questões de cada disciplina que poderia aparecer na prova e, portanto, que exigiria maior dedicação por parte do candidato. É importante lembrar que apenas a disciplina de Direito Previdenciário consta o número exato de questões na prova. A quantidade de questões das demais disciplinas é uma estimativa feita pela mentora Lívia Seco, baseada no histórico de cobranças da banca Cebraspe. Confira:

Por fim, confira a sugestão da mentora para um ciclo de estudos semanal, considerando 4 horas diárias:

Considere:

DP: Direito Previdenciário

LP: Língua Portuguesa

DA: Direito Administrativo

DC: Direito Constitucional

RLM: Raciocínio Lógico e Matemático

INF: Informática

Resumo concurso INSS