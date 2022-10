Concurso Banco do Brasil: novo edital para escriturário em 2023? veja o panorama

- Publicidade -

Um novo concurso Banco do Brasil poderá ser realizado em breve! Isso porque, o BB já convocou todos os 4.479 aprovados na última seleção e, portanto, o próximo edital pode estar a caminho!

Além disso, vale mencionar que circula nas redes a informação de que um novo edital estaria em fase inicial de planejamento. A expectativa é que o novo edital seja publicado a partir de 2023 e oferte oportunidades para o cargo de escriturário.

A função exige dos candidatos o nível médio de escolaridade e os aprovados na seleção poderão receber salário inicial de até R$4.508,40.

O Direção Concursos entrou em contato com o Branco do Brasil, a fim de obter novas informações acerca da seleção, entretanto, o BB não confirmou a previsão.

É importante lembrar, ainda, que em breve será publicado um outro edital para área de Tecnologia e Serviços do Banco do Brasil. O certame terá a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora e ofertará vagas para técnicos e analistas. O edital para a área de Tecnologia é aguardado desde 2020. Na época, foi publicada a portaria nº 15.964, fixando o quantitativo do setor em 3.205 vagas.

Confira, a seguir, o panorama completo a respeito do concurso Banco do Brasil:

Último Edital – Concurso Banco do Brasil

O certame mais recente teve seu edital publicado em 2021, pela banca Cesgranrio e ofertou 2.240 imediatas, além de 2.240 oportunidades para formação de cadastro de reserva no cargo de escriturário, que exigiu o nível médio de escolaridade. Na ocasião, o salário inicial foi de R$ 3.022,37.

De acordo com dados do banco, ao todo, mais de 1,6 milhão de candidatos se inscreveram na seleção. A região com a maior demanda foi a Sudeste, com por volta de 500 mil inscritos. Veja mais detalhes aqui.

Confira, a seguir, mais detalhes deste edital:

Requisitos

De acordo com o último edital, os requisitos exigidos para ingressar na instituição foram:

Ter sido aprovado(a) em todas as etapas do certame.

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado(a) pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses;

Estar em dia com as obrigações eleitorais.

Estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino.

Ter, na data de admissão, idade mínima de dezoito anos completos.

Ser aprovado(a) nesta Seleção Externa e possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo conforme estabelecido no subitem 2.1.3 deste Edital. Não será considerado como curso concluído o período de recuperação ou de dependência.

Possuir aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Não estar em exercício remunerado de qualquer cargo, função ou emprego público em quaisquer dos órgãos da Administração Pública direta ou indireta, bem como não receber proventos de aposentadoria que não sejam acumuláveis quando em atividade, ressalvadas as hipóteses legais de acumulação.

Aderir e se comprometer a cumprir o Código de Ética e Normas de Conduta do BANCO DO BRASIL S.A. e os demais regulamentos da Empresa.

Cumprir as determinações do Edital;

Requisito específico de escolaridade:

Certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Divisão de vagas

O edital cita ainda que cargo de Escriturário possui agora nomenclaturas específicas, que variam de acordo com a unidade em que o Escriturário está lotado, tais como:

Agente Comercial

Agente de Tecnologia

Agente Jurídico

Agente de Atendimento

Agente de Segurança Institucional

Agente de Agronegócios

Agente de Marketing e Comunicação

Agente de Investimento

Agente de Ouvidoria Externa.

Conforme o edital, as vagas serão divididas da seguinte forma:

Concurso Banco do Brasil – divisão das vagas

Vagas do concurso Banco do Brasil

Concurso Banco do Brasil vagas

Provas e etapas

Os candidatos foram avaliados a partir da realização das seguintes etapas:

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos , mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 2ª Etapa – Prova de Redação , de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 3ª Etapa – Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as), conforme subitem 4.2, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as), conforme subitem 4.2, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade da FUNDAÇÃO CESGRANRIO. 4ª Etapa – Procedimentos Admissionais e Perícia Médica, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do BANCO DO BRASIL S.A

Prova objetiva

A prova objetiva foi composta por 70 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, sendo 25 questões de conhecimentos básicos e 45 de conhecimentos específicos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS Português: 10 questões(1,5 ponto cada) Inglês: 5 questões (1 ponto cada) Matemática: 5 questões (1,5 ponto cada) Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões (1 ponto cada)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Probabilidade e estatística: 5 questões (1,5 ponto cada) Conhecimentos bancários: 5 questões (1,5 ponto cada) Tecnologia da informação: 35 questões (1,5 ponto cada)



Foram eliminados do concurso os candidatos que obtiveram:

Aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da pontuação do conjunto das provas objetivas;

Aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Básicos;

Aproveitamento inferior a 50% (cinquenta por cento) do total da pontuação da prova objetiva de Conhecimentos Específicos;

Nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.

Conteúdo programático

Confira, a seguir, qual foi o conteúdo completo cobrado na prova para escriturário, realizada em 2021:

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa: Compreensão de textos, ortografia oficial, classe e emprego de palavras, emprego do acento indicativo de crase, sintaxe da oração e do período. Emprego dos sinais de pontuação. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos (próclise, mesóclise e ênclise).

Língua Inglesa: Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos.

Matemática: Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem. Sistema legal de medidas. Razões e proporções. Divisão proporcional. Regras de três simples e compostas. Porcentagens. Lógica proposicional. Noções de conjuntos. Relações e funções, funções polinomiais, funções exponenciais e logarítmicas. Matrizes e determinantes. Sistemas lineares, sequências, progressões aritméticas e progressões geométricas.

Atualidades do Mercado Financeiro: Os bancos na Era Digital: Atualidade, tendências e desafios.Internet banking. Mobile banking. Open banking. Novos modelos de negócios. Fintechs, startups e big techs. Sistema de bancos-sombra (Shadow banking). Funções da moeda. O dinheiro na era digital: blockchain, bitcoin e demais criptomoedas. Marketplace. Correspondentes bancários. Arranjos de pagamentos. Sistema de pagamentos instantâneos (PIX). Segmentação e interações digitais. Transformação digital no Sistema Financeiro.

Conhecimentos específicos (Escriturário – Agente de Tecnologia)

Probabilidade e Estatística: Representação tabular e gráfica; Medidas de tendência central (média, mediana, moda, medidas de posição, mínimo e máximo) e de dispersão (amplitude, amplitude interquartil, variância, desvio padrão e coeficiente de variação); Variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade; Teorema de Bayes; Probabilidade condicional; População e amostra; Variância e covariância; Correlação linear simples; Distribuição binomial e distribuição normal; Noções de amostragem e inferência estatística.

Conhecimentos Bancários: Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras. Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial). Moeda e política monetária: Políticas monetárias convencionais e não convencionais (Quantitative Easing); Taxa SELIC e operações compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. Noções de Mercado de capitais. Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários. Taxas de câmbio nominais e reais; Impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. Diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. Dinâmica do Mercado: Operações no mercado interbancário. Mercado bancário: Operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. Taxas de juros de curto prazo e a curva de juros; taxas de juros nominais e reais. Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações. Autorregulação bancária. Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015 e suas alterações. Segurança cibernética: Resolução CM nº 4.658, de 26 de abril de 2018. Ética aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética do Banco do Brasil (disponível no site do Banco do Brasil na internet). Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (disponível no site do banco na internet).

Tecnologia da Informação Aprendizagem de máquina: Fundamentos básicos; Noções de algoritmos de aprendizado supervisionados e não supervisionados; Noções de processamento de linguagem natural. Banco de Dados: Banco de dados NoSQL (conceitos básicos, bancos orientados a grafos, colunas, chave/valor e documentos); MongoDB; linguagem SQL2008; Conceitos de banco de dados e sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD); Data Warehouse (modelagem conceitual para data warehouses, dados multidimensionais); Modelagem conceitual de dados (a abordagem entidade-relacionamento); Modelo relacional de dados (conceitos básicos, normalização); Postgre-SQL; Big data: Fundamentos; Técnicas de preparação e apresentação de dados. Desenvolvimento Mobile: linguagens/frameworks: Java/Kotlin e Swift. React Native 0.59; Sistemas Android api 30 e iOS xCode 10. Estrutura de dados e algoritmos: Busca sequencial e busca binária sobre arrays; Ordenação (métodos da bolha, ordenação por seleção, ordenação por inserção), lista encadeada, pilha, fila e noções sobre árvore binária.Ferramentas e Linguagens de Programação para manipulação de dados: Ansible; Java (SE 11 e EE 8); TypeScript 4.0; Python 3.9.X aplicada para IA/ML e Analytics (bibliotecas Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib e Scikit-learn).

Conhecimentos específicos (Escriturário – Agente Comercial)

Matemática Financeira: Conceitos gerais: O conceito do valor do dinheiro no tempo; Capital, juros, taxas de juros; Capitalização, regimes de capitalização; Fluxos de caixa e diagramas de fluxo de caixa; Equivalência financeira. Juros simples: – Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. Juros compostos: Cálculo do montante, dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira. Sistemas de amortização: Sistema price; Sistema SAC.

Conhecimentos Bancários: Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras. Mercado financeiro e seus desdobramentos (mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial). Moeda e política monetária: Políticas monetárias convencionais e não convencionais (Quantitative Easing); Taxa SELIC e operações compromissadas; O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. Orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. Produtos Bancários: Noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros. Noções de Mercado de capitais. Noções de Mercado de Câmbio: Instituições autorizadas a operar e operações básicas. Regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários. Taxas de câmbio nominais e reais; Impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações. Diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio. Dinâmica do Mercado: Operações no mercado interbancário. Mercado bancário: Operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito. Taxas de juros de curto prazo e a curva de juros; taxas de juros nominais e reais. Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias. Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas; Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações; Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020 e Carta Circular nº 4.001, de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações. Autorregulação bancária. Sigilo Bancário: Lei Complementar nº 105/2001 e suas alterações. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e suas alterações. Legislação anticorrupção: Lei nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015 e suas alterações. Segurança cibernética: Resolução CM nº 4.658, de 26 de abril de 2018. Ética aplicada: ética, moral, valores e virtudes; noções de ética empresarial e profissional. A gestão da ética nas empresas públicas e privadas. Código de Ética do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet). Política de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil (disponível no sítio do BB na internet).

Conhecimentos de Informática: Noções de sistemas operacionais – Windows 10 (32-64 bits) e ambiente Linux (SUSE SLES 15 SP2) Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office – Word, Excel e PowerPoint – versão O365). Segurança da informação: fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança. Proteção de estações de trabalho: Controle de dispostivos USB, hardening, antimalware e firewall pessoal. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Redes de computadores: Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. Navegador Web (Microsoft Edge versão 91 e Mozilla Firefox versão 78 ESR), busca e pesquisa na Web. Correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e wikis. Redes Sociais (Twitter, Facebook, Linkedin, WhatsApp, YouTube, Instagram e Telegram). Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. Fundamentos sobre análise de dados. Conceitos de educação a distância. Conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo. Ferramentas de produtividade e trabalho a distância (Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout, Google Drive e Skype).

Vendas e Negociação: Noções de estratégia empresarial: análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento. Segmentação de mercado. Ações para aumentar o valor percebido pelo cliente. Gestão da experiência do cliente. Aprendizagem e sustentabilidade organizacional. Características dos serviços: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. Gestão da qualidade em serviços. Técnicas de vendas: da pré-abordagem ao pós-vendas. Noções de marketing digital: geração de leads; técnica de copywriting; gatilhos mentais; Inbound marketing. Ética e conduta profissional em vendas. Padrões de qualidade no atendimento aos clientes. Utilização de canais remotos para vendas. Comportamento do consumidor e sua relação com vendas e negociação. Política de Relacionamento com o Cliente: Resolução nº 4.539 de 24 de novembro de 2016. Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. (concurso Banco do Brasil). Resolução CMN nº 3.694/2009 e alterações. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/1990 (versão atualizada).

Onde as provas do concurso Banco do Brasil foram aplicadas?

As provas foram realizadas no dia 26 de setembro de 2021 em todos os estados, nas seguintes cidades – o candidato optou pela cidade no ato da inscrição:

Acre – cidades de Cruzeiro do Sul (AC) e Rio Branco (AC)

Alagoas – Maceió (AL)

Amazonas – São Gabriel da Cachoeira (AM), Tabatinga (AM), Manaus (AM) e Manicoré (AM)

Amapá – Macapá (AP), Porto Grande (AP) e Oiapoque (AP)

Bahia – Juazeiro (BA), Barreiras (BA), Salvador (BA), Alagoinhas (BA), Vitória da Conquista (BA)

Ceará – Fortaleza (CE), Juazeiro do Norte (CE)

Espírito Santo – Linhares (ES), Serra (ES) ou Vitória (ES)

Goiás – Niquelândia (GO), Goiânia (GO), Formosa (GO), Rio Verde (GO)

Maranhão – São Luis (MA), Imperatriz (MA), Timon (MA) e Balsas (MA)

Minas Gerais – Montes Claros (MG), Teófilo Otoni (MG), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG), Juiz de Fora (MG), Divinópolis (MG) ou Santa Rita do Sapucaí (MG)

Mato Grosso do Sul – Corumbá (MS), Campo Grande (MS), Três Lagoas (MS), Dourados (MS)

Mato Grosso – Sinop (MT), Lucas do Rio Verde (MT), Barra do Garças (MT), Rondonópolis (MT), Cáceres (MT), Cuiabá (MT), Tangará da Serra (MT)

Pará – Santarém (PA), Breves (PA), Belém (PA), Capanema (PA), Altamira (PA), Marabá (PA)

Paraíba – João Pessoa (PB)

Pernambuco – Petrolina (PE), Caruaru (PE), Recife (PE)

Piauí – Teresina (PI) ou Floriano (PI)

Paraná – Umuarama (PR), Londrina (PR), Cascavel (PR), Guarapuava (PR), Curitiba (PR)

Ro de Janeiro – Rio de Janeiro (RJ) ou Campos dos Goytacazes (RJ)

Rio Grande do Norte – Natal (RN)

Rondônia – Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO)

Roraima – Boa Vista (RR), Rorainópolis (RR)

Rio Grande do Sul – Passo Fundo (RS), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Pelotas (RS)

Santa Catarina – Chapecó (SC), Joinville (SC), Florianópolis (SC)

Sergipe – Aracaju (SE)

São Paulo – São José do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), Araçatuba (SP), Bauru (SP), São Carlos (SP), Piracicaba (SP), Campinas (SP), Presidente Prudente (SP), Marília (SP), Ourinhos (SP), Itapetininga (SP), Itanhaém (SP), Sorocaba (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), São Paulo (SP) ou Santos (SP)

Tocantins – Araguaína (TO) e Palmas (TO).

Quantidade de inscritos

O Direção Concursos obteve os números de candidatos inscritos por cada região do país ao concurso Banco do Brasil.

Confira abaixo a divisão por cada:

Centro-Oeste: 228.265 inscritos ao todo

228.265 inscritos ao todo Nordeste: 438.699 inscritos ao todo

438.699 inscritos ao todo Norte: 181.145 inscritos ao todo

181.145 inscritos ao todo Sudeste: 595.690 inscritos ao todo

595.690 inscritos ao todo Sul: 202.176 inscritos ao todo

Ao todo, dos 1.605.751 inscritos no cargo de Agente Comercial, são 269.608 inscritos nas vagas reservadas para negros e 16.634 inscritos nas vagas de Pessoas com Deficiência.

Para o cargo de Agente de Tecnologia, dos 40.224 inscritos, foram 7.932 inscritos nas vagas reservadas para negros e 558 nas vagas de Pessoas com Deficiência.

Salários e benefícios

De acordo com o edital, o salário inicial do cargo é de R$ 3.022,37 por jornada de trabalho de 30 horas semanais, mais os seguintes benefícios:

alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente com o benefício de ajuda alimentação/refeição,

por mês e, cumulativamente com o benefício de ajuda alimentação/refeição, cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT.

Ou seja, os R$ 3.022,27 iniciais já aumentaram para R$ 4.508,30. Além disso, o funcionário ainda tem direito à:

planos de saúde

planos odontológicos

vale-transporte

auxílio-creche

auxílio a filho com deficiência

previdência complementar

Há, ainda, as vantagens e participações pagas ao aprovado no Banco do Brasil. Veja:

Participação dos Lucros e Resultados, a famosa PLR : Isso é bem variável de acordo com o lucro do BB, mas deve variar entre 10 e 12 mil reais por ano (pago semestralmente), ou seja, até mil reais a mais por mês se você for considerar isso distribuído no ano;

: Isso é bem variável de acordo com o lucro do BB, mas deve variar entre 10 e 12 mil reais por ano (pago semestralmente), ou seja, até mil reais a mais por mês se você for considerar isso distribuído no ano; Premiações e gratificações : O BB tem um programa bem legal de premiação para os melhores desempenhos e pode pagar até 2 salários a mais por semestre para os melhores colocados em desempenho, ou seja, aproximadamente mais 12 mil por ano, que dá mais mil reais mensais se você for bem nas metas;

: O BB tem um programa bem legal de premiação para os melhores desempenhos e pode pagar até 2 salários a mais por semestre para os melhores colocados em desempenho, ou seja, aproximadamente mais 12 mil por ano, que dá mais mil reais mensais se você for bem nas metas; FGTS : Isso acaba não sendo tão visto, mas é algo que estatutário não tem, é 8% na base do seu salário (aumenta quando seu salário aumenta e/ou você é promovido), R$ 241,79 a mais por mês logo quando você entrar para você comprar sua casa própria ou até mesmo sacar parte por ano na modalidade aniversário;

: Isso acaba não sendo tão visto, mas é algo que estatutário não tem, é 8% na base do seu salário (aumenta quando seu salário aumenta e/ou você é promovido), R$ 241,79 a mais por mês logo quando você entrar para você comprar sua casa própria ou até mesmo sacar parte por ano na modalidade aniversário; Previdência complementar: Se você aderir à previdência complementar (recomendo fortemente), o BB entra como patrocinador no mesmo valor que você deposita por mês, a alíquota também é de 8% inicialmente, ou seja, mais R$ 241,79 por mês para você se aposentar com mais dinheiro no futuro.

Valor da PLR no Banco do Brasil

O último valor da Participação nos Lucros que foi pago aos funcionários aprovados no concurso Banco do Brasil, que a equipe do Direção Concursos conseguiu apurar, foi de R$ 7.571,33.

O modelo da PLR Banco do Brasil dos anos 2020 e 2021 compõe-se de dois módulos, o “módulo Fenaban” e o “módulo BB”. O “módulo Fenaban” compõe-se de 45% do salário paradigma, acrescido de parcela fixa a ser definida pelo banco, para cada semestre.

Para quem deseja se aprimorar e aperfeiçoar o conhecimento, o concurso Banco do Brasil também oferece bolsas de idiomas, incentivos para graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado. E, como funcionário do banco, também obtém descontos em financiamentos, consórcios e empréstimos.

O cargo, além de ter facilidades por conta dos incentivos e vantagens, pode chegar a receber em um ano por volta de R$ 76 mil.

Lembrando que o Escriturário pode exercer diversas funções no banco e progredir na carreira. E, para isso, o banco investe no desenvolvimento dos funcionários.

Uma delas é através de uma universidade corporativa própria do banco em que os funcionários possuem acesso a cursos gratuitos. E, ao contrário do que muitos imaginam, não é porque é regime celetista que são “mais fáceis” as demissões. As demissões no Banco do Brasil precisam passar por processo administrativo, não sendo aleatórias como podem soar.

Plano de Estudos – Concurso Banco do Brasil 2023

O plano de estudos pré-edital foi elaborado pela especialista e mentora em concursos públicos, Lívia Seco, com as disciplinas possíveis de serem cobradas, tendo em vista o último edital do concurso Banco do Brasil. O certame, organizado pela banca Cesgranrio, foi publicado em 2021, ofertando 4.480 vagas para o cargo de escriturário, que exigiu o nível médio de escolaridade.

Através da análise das questões da banca Cesgranrio nos últimos dois anos, é possível perceber que as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática são que as que registram o maior número de questões. Vale mencionar que estas foram as disciplinas de conhecimentos básicos mais importantes do último edital.

Confira, no quadro a seguir, a quantidade de questões da Cesgranrio em cada disciplina cobrada no concurso Banco do Brasil e o tempo total necessário para resolver as todas as questões da banca, levando em consideração que o aluno gaste 3 minutos em cada questão:

A especialista sugere, ainda, que o candidato acrescente a resolução de muitas questões de outras bancas, já que a empresa organizadora do próximo certame ainda não foi definida.

Vale lembrar que através da plataforma do Qconcursos, parceira do Direção, é possível aplicar inúmeros filtros para escolha de bancas, disciplinas, escolaridade, assuntos, além de questões comentadas por professores, entre outras vantagens.

O ideal, segundo a mentora, é que o candidato treine a resolução de questões para ir, gradativamente, aumentando o percentual de acertos e diminuindo o tempo gasto em cada uma (o sugerido seria cerca de 2 minutos por questão).

Ciclo de estudos – Concurso Banco do Brasil 2023

A professora e especialista na preparação para concursos, Lívia Seco, elaborou uma proposta de ciclo de estudos, considerando um aluno que tenha disponibilidade de 3 horas diárias para se dedicar aos estudos.

Veja, detalhadamente, no quadro a seguir:

Considere:

LP: Língua Portuguesa

CB: Conhecimentos Bancários

MAT: Matemática

MF: Mercado Financeiro

LI: Língua Inglesa

EST: Estatística

Na segunda-feira, o aluno estudaria Língua Portuguesa, Conhecimentos Bancários e Matemática, por 1 hora cada. Vale mencionar que o tempo total de 3 horas diárias pode ser fracionado, caso haja necessidade. Estas disciplinas podem se repetir às quartas-feiras e sextas-feiras.

Na terça-feira, o aluno poderia estudar Mercado Financeiro, Língua Inglesa e Estatística. Estas disciplinas se repetem às quintas-feiras e sábados.

O domingo seria destinado à revisões do conteúdo estudado durante a semana.

De acordo com Lívia Seco, o ideal é associar o estudo do PDF com resolução de muitas questões para fixação do conteúdo e videoaulas para as disciplinas que encontrar mais dificuldade, como Estatística, em que as explicações em vídeo costumam ser mais eficientes.

O importante é que o estudo contenha as três etapas seguintes:

Estudo Teórico Direcionado

Questões Comentadas

Resumo Direcionado

Uma segunda opção de ciclo de estudos, dessa vez com menos disciplinas, seria a seguinte:

Dia A: Língua Portuguesa e Conhecimentos Bancários

Dia B: Língua Portuguesa e Matemática

OU

Dia A: Língua Portuguesa e Conhecimentos Bancários

Dia B: Matemática e Conhecimentos Bancários

OU

Dia A: Matemática e Conhecimentos Bancários

Dia B: Matemática e Língua Portuguesa

Isso porque, segundo a mentora, estas três disciplinas são as mais importantes para o concurso Banco do Brasil.

Acompanhe também em vídeo o plano de estudos para o concurso Banco do Brasil:

Resumo Concurso Banco do Brasil