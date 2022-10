Concurso Banco do Brasil: edital da próxima seleção pode sair já no primeiro semestre; entenda

O edital do novo concurso Banco do Brasil pode ser publicado já no primeiro semestre de 2023. A realização de estudos preliminares para a realização do certame já havia sido anunciada na última semana. A novidade é que a instituição confirmou que a validade do último edital, publicado em 2021, não deve ser prorrogada, uma vez que todos os 4.480 aprovados já foram convocados, incluindo as oportunidades para cadastro reserva de pessoal, o que aumenta a possibilidade de realização do novo certame.

Desta forma, a expectativa é de que o Banco do Brasil possa iniciar os preparativos para a seleção após a eleição e a posse da nova administração, com a indicação do novo presidente da instituição.

A expectativa é de que o certame seja para a carreira de escriturário, que pede apenas ensino médio para ingresso, com remuneração inicial de R$ 4.508,40, incluindo remuneração inicial de R$ 3.022,37, acrescida de ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 e cesta alimentação no valor de R$ 654,87, para jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Além da remuneração, os aprovados contam com os seguintes benefícios: