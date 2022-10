Concurso Banco do Brasil: confira como foi o último edital

- Publicidade -

Um novo concurso Banco do Brasil está nos planos da empresa, com previsão já para 2023. Mas, enquanto a seleção não é aberta, os interessados podem começar a se preparar com base no último edital, publicado em 2021.

Em sua última seleção, o BB selecionou para o preenchimento de 4.480 vagas, na carreira de escriturário, de nível médio.

Diferente das últimas seleções, no ano passado, as oportunidades foram distribuídas por dois perfis profissionais:

agente comercial (escriturário tradicional) : 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e

: 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI): 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva.

Provas variaram conforme perfil profissional

Com a organização da Fundação Cesgranrio, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e uma redação.

A prova objetiva contou com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos, com a seguinte distribuição entre os perfis profissionais:

Agente comercial (escriturário tradicional)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Matemática Financeira (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos de Informática (15 questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Vendas e Negociação (15 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Agente de tecnologia (escriturário com foco em TI)

Conhecimentos Básicos – 25 questões

Língua Portuguesa (dez questões com valor de 1,5 ponto cada);

Língua Inglesa (cinco questões com valor de um ponto cada);

Matemática (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Atualidades do Mercado Financeiro (cinco questões com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos – 45 questões

Probabilidade e Estatística (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada);

Conhecimentos Bancários (cinco questões com valor de 1,5 ponto cada); e

Tecnologia da Informação (35 questões com valor de 1,5 ponto cada).

Para ser aprovado nessa etapa, era preciso alcançar 50% ou mais no conjunto das provas objetivas (Conhecimentos Básicos e Específicos), além de não zerar qualquer disciplina.

Já a redação teve como modelo o texto dissertativo-argumentativo, além de possuir caráter eliminatório. A avaliação valia 100 pontos, sendo necessário obter 70 ou mais para ser aprovado.

Último concurso Banco do Brasil foi o maior do país

Quem deseja se preparar para um novo concurso Banco do Brasil deve se preparar. Isso porque a última seleção foi a maior do país, atraindo 1.645.975 candidatos.

Desse total, 1.605.751 pessoas se inscreveram para as vagas de escriturário — agente comercial (tradicional), enquanto 40.224 concorreram às oportunidades de escriturário — agente de tecnologia (TI).

De acordo com o Banco do Brasil, o quantitativo surpreendeu, tornando o concurso o maior da história do país, segundo a Fundação Cesgranrio, organizadora.

“Os números de candidatos superaram as nossas expectativas. A procura por uma vaga no Banco do Brasil nos deixa orgulhosos por termos cumprido o objetivo de atrair novos talentos, em nível nacional. Acreditamos que os candidatos foram atraídos pelas oportunidades de ascensão e encarreiramento que o BB oferece, além do conjunto de benefícios”, disse o vice-presidente corporativo do BB, Ênio Mathias.

Do total de inscritos, 48% faltaram aos exames (765.545), deixando na concorrência mais de 800 mil candidatos.

Para o BB, o resultado foi positivo, já que, nas suas três últimas seleções, os índices foram de 49,9% (2014), 38% (2015) e 52% (2018).

Último edital não será prorrogado

O último concurso Banco do Brasil não terá o seu prazo de validade prorrogado. A informação foi confirmada pelo BB, no último dia 20. Desta forma, uma nova seleção ganha força.

Com a decisão, o prazo de validade será encerrado em dezembro deste ano. O motivo pela não prorrogação é que todos os aprovados já foram convocados, segundo o BB, totalizando assim 4.479 chamadas.

“Confirmamos que o Banco do Brasil convocou todos os aprovados no último concurso – 2021. Assim, não haverá prorrogação da validade do certame”, disse o BB.

Com o término da validade, os preparativos para um novo edital ganham força. O Banco do Brasil, no entanto, nega a previsão de uma nova seleção, mas, segundo fontes, bancas organizadora já foram contatadas.

Ainda segundo fontes, neste primeiro momento, o Banco do Brasil aguarda a definição das Eleições 2022, para que os setores responsáveis possam dar prosseguimento aos estudos, que estão em fase inicial.

“Ainda está muito no início. Nada decidido ainda, a não ser que pretendem fazer o concurso”, revelou uma das fontes à Folha Dirigida.

Com a conclusão das eleições, os próximos passos para a abertura do concurso Banco do Brasil serão:

autorização de novo edital dada pelo Conselho Administrativo do Banco do Brasil;

levantamento das necessidades, por parte do setor de Recursos Humanos;

possível realização de um concurso de remoção interno ou Programa de Demissão Voluntária (PDV) – tal etapa costuma ocorrer antes de um edital, mas não é uma regra para que a seleção seja realizada;

levantamento da distribuição das vagas por estados/cidades/agências;

formalização dos trâmites com a banca organizadora; e

publicação do edital.

Novo concurso Banco do Brasil será para escriturário

A carreira de escriturário, que exige o nível médio completo e conta com ganhos de até R$4.508,40, é a porta de entrada no Banco do Brasil.

Desta forma, o próximo concurso contará com vagas para o cargo. No entanto, segundo fontes, a seleção deve seguir o modelo adotado no edital de 2021, ou seja, contando com dois perfil profissionais, sendo eles:

agente comercial (escriturário tradicional) – profissional que atua no banco, principalmente no atendimento ao cliente, e conta com postos em todas as agências do país;

– profissional que atua no banco, principalmente no atendimento ao cliente, e conta com postos em todas as agências do país; agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – profissional que atua na área de TI, com conhecimentos específicos, e exerce tal função no Distrito Federal, em Brasília.

Com esse modelo, tudo indica que a próxima seleção também será regionalizada, contando com vagas em todo país.

Em todos os casos, os escriturários contratados contam com os mesmos benefícios e salários. Os ganhos iniciais, por exemplo, chegam a R$4.508,40, sendo compostos por R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de auxílio-alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação.

A carga de trabalho é de 30 horas semanais, e o banco ainda oferece os seguintes benefícios:

participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);

planos de saúde e odontológico;

previdência privada com participação do banco;

auxílio-creche/babá; e

auxílio ao filho com deficiência.

O regime de contratação é o celetista. Além dos benefícios, o BB ainda é conhecido por capacitar os seus funcionários, por meio da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), oferecendo assim bolsas de graduação, pós-graduação, idiomas e mais.

