Concentrada no poder de ataque da Itália, Tainara prevê confronto complicado no mundial de vôlei

Na vitória da seleção feminina sobre a China pela primeira fase, a oposta Tainara fez sua primeira partida como titular no Campeonato Mundial.

A jovem, de 22 anos, não sentiu a pressão e foi a maior pontuadora do Brasil no confronto, com 22 acertos. A atacante é uma das armas do Brasil para a segunda fase da competição, que começa nesta terça-feira. A equipe do treinador José Roberto Guimarães tem como primeiro desafio a Itália, numa reedição da última final da Liga das Nações, às 12h15 (de Brasília), em Roterdã, na Holanda.

“Vai ser um jogo muito difícil e disputado. A Itália tem um poder de ataque muito grande, vamos ter que trabalhar taticamente e respeitar as instruções da Zé. Já estudamos o time delas e vimos que precisamos estar atentas as marcações de bloqueio e nosso saque precisa ser agressivo”, disse Tainara.

A jovem atacante ressaltou o momento especial na carreira com a disputa do seu primeiro Mundial adulto.

“Estou na seleção com cabeça de ajudar o time da melhor maneira possível. Vou dar sempre o meu melhor. Foi uma vitória muito importante contra a China. O time está com uma energia maravilhosa e isso ajudou muito na minha entrada no jogo. Todas me receberam muito bem, me apoiaram desde o início e isso foi fundamental. Estou muito feliz em disputar esse Campeonato Mundial. É a maior competição depois dos Jogos Olímpicos e espero que possamos conseguir essa vitória contra a Itália”, afirmou.

O treinador José Roberto Guimarães também fez uma análise do próximo adversário do Brasil no Campeonato Mundial.

“A Itália está numa fase muito boa. É a atual campeã da Liga das Nações e está muito consistente no seu poder ofensivo. Tem no seu ponto mais forte a Egonu que é hoje uma das melhores atacantes do mundo ao lado da Boskovic. A Itália é um time muito consistente. Vamos precisar ter um saque e um bloqueio agressivos”, analisou o técnico.

O Brasil disputa o Mundial feminino com as levantadoras Macris e Roberta, as opostas Kisy e Lorenne, as ponteiras Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara, as centrais Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena, as líberos Nyeme e Natinha.

A seleção feminina está no grupo E da segunda fase do Mundial ao lado de China, Japão, Argentina, Itália, Bélgica, Holanda e Porto Rico. As quatro equipes de melhor campanha no grupo, contando os resultados da primeira fase, avançam para as quartas de final.