Composta por 50% de mulheres, bancada federal do Acre elege mais homens em 2022

As eleições de 2022 não foram positivas para as candidaturas femininas do Acre, que reduziram sua representatividade tanto no Parlamento Estadual [Assembleia Legislativa] quanto no Federal [Câmara e Senado].

Atualmente, na Câmara Federal, das oito vagas destinadas ao Acre, quatro são ocupadas por parlamentares mulheres, no atual pleito legislativo (2018/2024) – Jéssica Sales (MDB), Mara Rocha (MDB), Vanda Milani (PROS) e Perpétua Almeida (PCdoB). Entretanto, no último domingo, 2, os acreanos elegeram apenas 3 deputadas e 5 novos parlamentares homens.

Com uma renovação de 100% dos deputados e deputadas, passam a integrar a bancada federal, a partir de 2023, a ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PP), a deputada estadual Meire Serafim (UB) e a ex-deputada Antônia Lúcia (Republicanos), além do ex-prefeito Zezinho Barbary, do deputado Roberto Duarte (Republicanos), Coronel Ulysses (UB), Gehrlen Diniz (PP) e Eduardo Velloso (UB).

Na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o número de mulheres parlamentares se manteve, dos 24 deputados eleitos, apenas três são mulheres – Michelle Melo (PDT), Maria Antônia (PP) e Antônia Sales (MDB).

