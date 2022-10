Competição de speed pós-temporada, tem mais de R$ 7 mil em premiação distribuída pela FAC

- Publicidade -

Dando continuidade ao calendário de ciclismo do estado do Acre, a Federação Acreana de Ciclismo (FAC) realizou na manhã de ontem, domingo, 23 do outubro, uma competição de pós-temporada na modalidade speed.

Diferentemente do Campeonato Acreano de Ciclismo, em que a premiação se resume a troféus e medalhas, a corrida, que foi realizada no circuito Via Parque da Maternidade, em Rio Branco, bonificou os vencedores com valores financeiros.

Até a quinta posição, os atletas que compuseram o pódio receberam medalhas e dinheiro. Além disso, a federação ainda premiou os corredores que faturaram a meta volante, com R$ 100.

De acordo com o secretário da FAC, Gerliano Nunes, 68 ciclistas, entre homens e mulheres, vindos da capital, do interior do estado, e até do município vizinho de Boca do Acre, competiram nas categorias Júnior, Elite Masculino, Elite Feminino, Master A, B e C.O destaque do evento foi o ciclista Lázaro, que faturou uma boa grana, com um desempenho brilhante. Lázaro competiu nas categorias Master A e Elite.

Nas duas oportunidades, o atleta venceu quatro metas volantes, e mesmo com problemas mecânicos, ficou em segundo lugar.

No “páreo” mais aguardado, a Elite, Lázaro não tomou conhecimento e passeou, conseguindo inclusive dar uma volta no pelotão, que, diga-se de passagem, estava o que tem de melhor no ciclismo acreano.

Outro destaque ficou com a equipe Team Honda, que apareceu em praticamente todos os pódios, em especial na categoria Elite, colocando seus atletas nas quatro, das cinco posições disputadas.O presidente da Federação, Tuxauá Marques, falou sobre o ano do ciclismo acreano.

Tuxauá está otimista para o ano de 2023, com a participação de atletas no ciclismo de estrada, principalmente em função da Copa Norte Nordeste que será realizada em Rondônia.

Além disso, ele cita que a federação vem num contínuo crescente de estrutura adequada para as competições e parabeniza a todos os atletas que confiam no trabalho da federação e que tem participado com regularidade das nossas competições no ano que encerra.

O secretário Gerliano destacou o esforço que a federação tem feito para organizar os eventos, oferecendo condições, estrutura, premiação e suporte para os atletas.Confira como ficou o pódio nas categorias.

Resultados

Categoria Elite Masculino

1º Lázaro de Sousa

2º Gabriel Albino

3º Antonio Frota

4º Endril Lima

5º João Vitor Medeiros

Categoria Elite Feminino

1ª Erica Soares

2ª Eldiane Ribeiro

3ª Fernanda Souza

4ª Letícia Macedo

5ª Eliany Rodrigues

Categoria Master A

1º Luiz Cabanelas

2º Lázaro de Sousa

3º Alexandre Pinto

4º Kellyton Almeida

5º Gustavo Valadares

Categoria Master B

1º Antonio Frota

2º Rodrigo Schommer

3º Evandro de Castro

4º Shawke Lira

5º Demétrio Costa

Categoria Júnior Masculino

1º Endril Lima

2º Mauro Henrique Medeiros

3º Ian Assunção

4º Marcos Daniel

Categoria Master C

1º Antonio do Nascimento

2º Cherles Smerdel

3º Márcio Ferreira

4º Erciney Vilela

5º Adalberto Filho

Fonte/ Jornal Opinião