Começam a ser pagas hoje parcelas de outubro do Auxílio Brasil e do vale-gás

- Publicidade -

Beneficiários do Auxílio Brasil que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1 começam a receber, nesta terça-feira, a parcela de R$ 600 referente a outubro. Neste mês, o Auxílio Brasil será pago a 21,13 milhões de famílias.

Um dia após o primeiro turno das eleições, o governo de Jair Bolsonaro (PL) anunciou a antecipação em uma semana do pagamento das parcelas de outubro do Auxílio Brasil e do Vale-Gás.

Antes da mudança, o calendário original previa pagamentos entre os dias 18 e 31 de outubro. Além dos R$ 400 estipulados, o governo está pagando um adicional de R$ 200 até dezembro, quando termina o mandato de Bolsonaro.

No caso do Vale-Gás, o benefício será pago junto com o Auxilio Brasil, seguindo o cronograma estipulado pelo fim do Número de Inscrição Social (NIS). Em outubro, mais de 5,9 milhões de famílias receberão o valor integral da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 kg. Assim como o Auxílio Brasil, esse valor a mais também só será pago até dezembro.

Caso tenha dúvidas sobre o pagamento do benefício, é possível ligar no telefone 121, do Ministério da Cidadania, para saber se tem direito ao Auxílio Brasil e o valor que será pago neste mês. Também existe a possibilidade de checar informações através do aplicativo Auxílio Brasil.

Confira o calendário de pagamentos

Final do NIS 1 – 11 de outubro;

Final do NIS 2 – 13 de outubro;

Final do NIS 3 – 14 de outubro;

Final do NIS 4 – 17 de outubro;

Final do NIS 5 – 18 de outubro;

Final do NIS 6 – 19 de outubro;

Final do NIS 7 – 20 de outubro;

Final do NIS 8 – 21 de outubro;

Final do NIS 9 – 24 de outubro;

Final do NIS 0 – 25 de outubro.

Fonte: Yahoo!