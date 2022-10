- Publicidade -

O segundo turno das eleições brasileiras já teve seu início na Nova Zelândia, o primeiro colégio eleitoral está autorizado para abrir às 8 horas da manhã no horário local (16 horas no horário de Brasília), em Wellington, capital do país.

Os colégios eleitorais devem funcionar das 8h às 17h, de acordo com o fuso horário de cada país em que a votação estiver ocorrendo.

Os brasileiros que residem no exterior votam apenas para o cargo de presidente.

Notícias ao Minuto