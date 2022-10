Começa nesta segunda (17) a geração de mídias das urnas eletrônicas para o 2º turno

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) inicia nesta segunda-feira, 17, às 9h, as atividades de geração das mídias para a preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas no 2º turno.

Os partidos políticos, as federações partidárias, o Ministério Público, Tribunal de Contas da União, OAB foram convidados para participar da ação que contará com a participação do Presidente do TRE-AC, desembargador Francisco Djalma, a Diretora-Geral, Rosana Magalhães e técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal.

A votação no segundo será dia 30 de setembro. O horário de votação permanece igual ao do primeiro turno, ou seja, das 6 horas da manhã até às 15 horas da tarde, no Acre, e terá direito a votar quem estiver na fila no horário de encerramento (15h).

As orientações também permanecem as mesmas, quais sejam, levar documento oficial com foto e não entrar na cabine de votação com o celular.