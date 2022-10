Com título do Flamengo, Atlético tem 73,8% de chance de ir à Libertadores

O título do Flamengo na Copa Libertadores, conquistada nesse sábado, aumentou as possibilidades do Atlético ir para a competição continental no próximo ano. Agora, o Campeonato Brasileiro terá G8, com os seis primeiros garantidos na fase de grupos do torneio.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Atlético tem 73,8% de chance de disputar a próxima Copa Libertadores (antes do título do Flamengo, a probabilidade era de 55,1%). Atualmente, o Galo está na sétima posição, com 51 pontos, três a mais que o Fortaleza, primeira equipe fora do G8 – restam 12 pontos em disputa.

De acordo com os dados divulgados, o Atlético tem mais possibilidade de disputar a próxima Libertadores do que o Athletico-PR (72,5%). O Furacão está à frente do Galo no Brasileirão – os dois times têm 51 pontos, mas o time paranaense venceu um jogo a mais.

Restam quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Galo enfrentará o São Paulo, em confronto direto pelo sétimo lugar. Em caso de vitória, o Tricolor vai ultrapassar o Atlético. Atualmente, a equipe paulista tem 59,7% de chance de ir à próxima Libertadores.

Veja as chances de vaga na Libertadores

Atlético – 73,8%

Athletico-PR – 72,5%

São Paulo – 59,7%

Fortaleza – 50,5,7%

Botafogo – 30,8%

América – 9,2%