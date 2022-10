Com título da Copa do Brasil, Flamengo amplia hegemonia como maior campeão do século; veja lista

Time carioca chega a 22 troféus desde 2001. Corinthians, Cruzeiro e Internacional aparecem na sequência, com 18 taças, e Fortaleza completa o top-5. Confira cada conquista

O Flamengo segue empilhando troféus no século 21. Com a conquista da Copa do Brasil sobre o Corinthians nos pênaltis, o Rubro-Negro se isolou ainda mais na lista dos times brasileiros com mais títulos desde 2001.