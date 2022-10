Com prejuízo de R$ 100 mil após furto, dono dorme no local para cuidar do que restou; Veja vídeo

- Publicidade -

Na manhã de segunda-feira (24), o empresário Max Gouveia, de 30 anos, se deparou com uma das piores cenas da vida. Ao chegar para abrir a loja e começar a trabalhar, presenciou o imóvel todo revirado. Com o prejuízo de R$ 100 mil, Max relatou ainda que agora está cuidando do que restou até que consiga se reerguer.

“Estou dormindo aqui até arrumar a porta, para não roubarem os móveis”, lamenta.

O empresário contou ao Jornal Midiamax que há sete anos vende roupas, mas que começou vendendo em casa e depois no carro, mas que desde criança tinha o sonho de ter a própria loja física.

Sonho este que foi realizado há cerca três meses, após fazer um empréstimo para conseguir investir. Porém, na manhã de segunda-feira, presenciou a terrível cena ao ser vítima de bandidos.

A loja de roupas masculinas, que fica na Rua Brilhante, estava toda revirada. A grade de proteção da porta da frente foi arrombada e toda mercadoria de roupas, caixa de som e cabides foram levados.

“Estou aqui agora cuidando os móveis que ficaram. Não sei o que vou fazer. Vou tentar criar uma Vakinha Solidária, para ver se consigo reinaugurar minha loja e vou tentar investir de novo, porque isso é meu sonho desde pequeno, ter minha loja”, explica.

Imagens de segurança a que a vítima teve acesso mostram um veículo Fiat Uno passando pela rua e dando ré em frente à loja. Câmeras de outro estabelecimento flagram quando o veículo vira uma rua à esquerda, em seguida um homem passa correndo com duas sacolas pretas cheias.

O caso foi registrado na Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos). Conforme o delegado responsável pelo caso, Francis Flávio, ainda não há suspeitos, porém, as investigações continuam, inclusive para ver se o carro, encontrado na manhã de ontem abandonado e incendiado na região do lixão, seria o mesmo utilizado pelos bandidos no furto da loja.

Carro incendiado

O dono de um Fiat Uno, de cor vermelha, procurou a delegacia para registrar o furto de seu carro. Ele disse que estacionou o veículo no Bairro Santo Eugênio e quando voltou momentos depois não encontrou mais o Fiat Uno.

O carro foi localizado abandonado e incendiado próximo ao lixão de Campo Grande. O furto do veículo ocorreu no domingo (23).

Uma mulher que passava pelo local encontrou o carro. A polícia foi acionada. Não há informações se o carro foi usado para cometer algum crime na Capital, mas está sendo investigado. O veículo já estava sem algumas peças após ser depenado.