Com placar de 4 a 2, Inter vence Goiás e retoma vice-liderança do Brasileirão

Time gaúcho chegou a 57 pontos, nove a menos que Palmeiras

O Internacional retornou à vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo (9), a sete rodadas do fim da competição, após derrotar o Goiás por 4 a 2 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O camisa 10 Alan Patrick marcou duas vezes para o Colorado, e Maurício e Carlos de Pena também balançaram as rede. Os dois gols do Esmeraldino foram do atacante Pedro Raul, que se tornou artilheiro da Série A, ao lado do argentino Germán Cano (Fluminense), com 17 gols. Com o triunfo em casa, o Inter chegou aos 57 pontos, nove a menos que o líder Palmeiras. Já o Goiás, com 31, ocupa a 13ª posição. A 31ª rodada termina segunda-feira (10), com dois jogos: Atlético_GO x Pameiras às 18h30 (horário de Brasília), e Santos x Juventude, às 20h. Foi um primeiro tempo eletrizante no Beira Rio. Com um minuto de bola rolando, Dadá Belmonte quase abre o placar para o Esmeraldino, chutando da entrada da área, mas Keiller fez ótima defesa. Quem inaugurou o marcador foi o Inter, aos 12 minutos. A jogada começou com uma roubada de bola de Carlos de Pena, que tocou para Pedro Henrique cruzar no meio da área. A zaga esmeraldina bobeou e Maurício chutou para o fundo da rede. Aos 30, a arbitragem anotou pênalti após cruzamento do Goiás, quando Bustos tocou com braço na bola. Pedro Raul acertou o canto esquerdo do gol, e deixou tudo igual no Beira Rio.

Logo na sequência, Pedro Henrique (PH) invadiu a área do Esmeraldino, cortou com a direita e chutou forte, mas Tadeu impediu o gol. De tanto insistir, o Colorado voltou a ficar na frente do marcador aos 41 minutos. De Pena tocou para PH, que tentou marcar de calcanhar, mas a bola sobrou para o camisa 10 Alan Patrick empurrar para o gol. E não parou por aí: ainda deu tempo do Esmeraldino chegar novamente ao empate. Já nos acréscimos, após escanteio, Pedro Raul aproveitou a sobra, e marcou o segundo dele no Beira Rio: 2 a 2. O atacante do Goiás passou a dividir a artilharia do Brasileirão com 17 gols, mesmo total do argentino Germán Cano, do Fluminense.

#INTxGOI | ⏱️ | 2T | 50' – O GOIÁS BATEU, BATEU, BATEU… E A ÁRBITRA DEU MAIS UM DE ACRÉSCIMO. RESULTADO? GOL DO COLORADO! O lateral ficou curto para o goleiro, mas não para o Pena, que desarmou, conduziu e GUARDOU! 😍😍😍 🇦🇹 #ColoradoJogaJunto 📻 https://t.co/nuW2tUNHH2 pic.twitter.com/xkqqLDWmXy — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 9, 2022

Na segunda etapa, aos 11 minutos, o Inter voltou a ficar na frente do placar: Maurício cruzou da esquerda, na medida para Alan Patrick cabecear para o fundo da rede e marcar o terceiro do Inter. Foi o segundo gol do atacante colorado no jogo. Aos 21 minutos, Carlos de Pena quase ampliou para dos donos da casa, ao arriscar um bomba de fora da área. Atrás do placar, o Esmeraldino não esboçou reação. Aos 31, após escanteio, Alan Patrick chutou com perigo, a bola desviou na defesa, e por um triz Wanderson não faz o quarto gol do Colorado. Coube ao meio-campista Carlos de Pena, já aos 50 minutos, fazer o dele no Beira-Rio, após bobeira do Esmeraldino na cobrança de lateral, de Maguinho para o goleiro Tadeu. De Pena roubou a bola e selou a vitória por 4 a 2 do Inter, garantindo a vice-liderança do Brasileirão.

Agência Brasil