Com gol no último minuto, São Paulo vence Atlético-GO

O São Paulo recebeu o Atlético-GO nesta quinta-feira (27), em partida válida pela 34º rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Calleri e Luan, o São Paulo venceu o Atlético-GO por 2 a 1. Baralhas descontou para o Dragão. Com o resultado, o São Paulo se manteve na oitava posição, com 50 pontos conquistados. Já o Atlético-GO é o primeiro da zona de rebaixamento, com 33 pontos.

Agora, as equipes seguem se preparando para a reta final do Brasileirão. O Tricolor recebe o Atlético-MG na próxima terça-feira (1). Já o Dragão recebe o Santos na quarta-feira (2).

Calleri abre o placar, mas Atlético-GO não se rende

O primeiro tempo começou com pressão do São Paulo. Logo nos primeiros minutos, a equipe teve uma boa chance de abrir o placar, mas foi travada na finalização. O Tricolor seguiu pressionando, mas alguns erros individuais deixavam o Atlético-GO com boas chances. Moreira, acabou cometendo algumas falhas, que deixavam o Dragão na cara do gol, mas a pontaria não estava afiada.

O São Paulo chegou abrir o placar com Calleri, mas o árbitro marcou impedimento. Na sequência, o camisa 9 novamente apareceu e marcou, dessa vez validado. O Atlético-GO não se rendeu e começou a pressionar, exigindo boas defesas de Felipe Alves.

Dragão volta melhor, empata o jogo, mas Felipe Alves brilha

O Atlético-GO voltou a campo já pensando em mudanças para o segundo tempo, enquanto o Tricolor demorou um pouco para realizá-las. Mesmo assim, poucas chances foram criadas para ambas as equipes.

Aos 26’, após um erro de Rafinha, Baralhas interceptou, ajeitou a bola e chutou no ângulo de Felipe Alves, para empatar o jogo com um golaço.

O São Paulo não conseguia reagir, e o Atlético-GO continuou chegando com perigo a meta do Tricolor Paulista. O Dragão não ampliou apenas porque Felipe Alves, inspirado, realizava boas defesas.

Luan deixa o São Paulo na frente novamente

No último minuto de jogo, quando a partida estava se encaminhando para o final, Luan brilhou. O jogador que recém se recuperou de uma lesão marcou o gol que deu a vitória ao São Paulo.

Ficha técnica

São Paulo 2 x 1 Atlético-GO

Local: Estádio do Morumbi — São Paulo

Data e hora: quinta-Feira (27), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Wanderson, Maranhão, Edson Fernando (Atlético-GO); Patrick, Luan (São Paulo)

Gols: Calleri aos 21’/1T e Luan aos 49’/2T (São Paulo); Baralhas aos 26’/2T (Atlético-GO)

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Luizão e Léo; Moreira (Luan), Andrés (Galoppo), Nestor (Talles Costa), Patrick e Reinaldo (Wellington); Luciano (Eder) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-GO: Renan; Edson Fernando, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson (Léo Pereira); Baralhas, Willian Maranhão (Marlon Freitas) e Wellington Rato; Airton (Shaylon), Luiz Fernando e Churín. Técnico: Eduardo Souza.