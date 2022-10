Com favoritismo Rubro-Negro, Corinthians tenta surpreender no Maracanã

Flamengo x Corinthians, o famoso Clássico do Povo, é uma das maiores rivalidades do país, muito disso por conta de terem as maiores torcidas do Brasil. E, com o favoritismo para o lado do time Rubro-Negro, que também é finalista da Libertadores, o Timão terá de surpreender e ganhar em pleno Maracanã, nesta quarta-feira (19/10), após empatar o jogo de ida em 0 x 0, na Neo Química Arena.

Poder de fogo

Na temporada, os artilheiros do Flamengo são Pedro e Gabigol. O camisa 21 fez 27 gols em 56 partidas, já o número nove marcou 28 em 59 jogos.

Róger Guedes, pelo lado do Corinthians, fez 14 gols em 58 jogos. O vice-artilheiro do timão é Yuri Alberto, marcando oito vezes em 21 partidas.

Superstição

Se o Flamengo conta com um elenco repleto de astros, como David Luiz, Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Vidal etc, o Corinthians tem, do seu lado, uma estrela… do pop.

Os torcedores notaram que o Timão nunca perdeu partidas antes e depois da data de lançamento de discos da Taylor Swift. A artista lançará o álbum Midnights na sexta-feira (21/10). E, de acordo com o jornal A Bola, o Corinthians disputou 18 jogos, com 11 vitórias, sete empates e nenhuma derrota quando a artista lançou trabalhos.

Substituto

João Gomes, que levou cartão amarelo no jogo de ida, está suspenso da partida decisiva. Para o lugar dele, Dorival Júnior definiu o chileno Arturo Vidal como substituto.

Desde que chegou ao Flamengo, o volante de 35 anos, em 21 partidas, só jogou os 90 minutos uma única vez.