Com evento em Senador Guiomard Governo do Acre celebra nova etapa do agronegócio para a agricultura familiar

Uma nova etapa se idealiza no setor do agronegócio do Acre. A expectativa é que o plantio de grãos da safra de 2022/2023 tenha uma colheita de 200 mil toneladas em 2023. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), abordou as expectativas, os projetos, e firmou parcerias com a iniciativa privada. O evento do plantio de grãos foi realizado nesta quinta-feira, 27, na Rodovia AC-40, km 23, no município de Senador Guiomard.

No evento, o secretário Edivan Azevedo antecipou a notícia sobre a aquisição de materiais para os produtores rurais, já que há uma licitação em andamento para obtenção de 147 máquinas e outros equipamentos agrícolas. Com isso, haverá uma produtividade de oito açudes por dia.

“Para atender a demanda da agricultura familiar, o governador do Acre, Gladson Cameli, tem investido no setor, implementando mais políticas públicas para todos os municípios, e já vemos muitas mudanças positivas na comunidade Capatará, no Ramal Novo Horizonte, Capixaba e outros”, destacou o titular da pasta, Edivan Azevedo.

Rosana Gomes, prefeita de Senador Guiomard, agradeceu ao governador Gladson Cameli e aos secretários de Estado por mais uma ação que vai impulsionar o potencial produtivo das cadeias produtivas: “Estamos felizes com essa abertura do plantio de grão. Também estendo o agradecimento a todos os nossos parlamentares que estão contribuindo para desenvolver nossa terra”.

Jorge Moura, conhecido como o rei da soja, disse: “Fico feliz de estar com todos esses produtores que acreditam no agronegócio, e nessa nova etapa do estado, pois há um Acre antes do Gladson e outro depois, e com mais essa gestão dele nos tornaremos autossustentáveis”.

No ato, houve a benção das sementes e todos os presentes se emocionaram. A senadora do Acre, Mailza Gomes, disse: “Parabéns a todos vocês que acreditaram e continuam incentivando a agricultura familiar. Vamos juntos desenvolver ainda mais o nosso estado, gerando mais políticas públicas, principalmente com maquinários”.

O sistema de segurança pública também irá colaborar com a agricultura familiar. O coronel da Polícia Militar, Atahualpa Ribeira, destacou: “O homem do campo tem uma necessidade de um policiamento específico para atender às suas necessidades. Assim, o governo do Estado promove a criação do patrulhamento rural que irá abranger todas as zonas rurais dos municípios”.

A presidente da Associação da Comunidade Capatará, do município de Capixaba, Vanusa Correia, falou dos benefícios que o governo do Acre continua promovendo para a comunidade.

“Este dia está sendo muito importante para muitas famílias da agricultura, pois vamos cultivar e produzir mais, com as cadeias produtivas de macaxeira, milho, banana, farinha, goma e hortaliças, e alguns agricultores são também criadores de gado e de peixes. São mais de 55 famílias beneficiadas com a mecanização, açudagem e outros”, disse a presidente a associação, que também é produtora do seringal Capatará.

