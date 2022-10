Com desvios desde 2021, chuvas comprometem trecho rompido da BR-317

O excesso de chuvas dos últimos dias comprometeu um trecho da BR-317 entre o Entroncamento de Xapuri e Epitaciolândia que está com um desvio desde o ano passado, quando houve um rompimento.

Vídeo que circula na internet feito nesta quinta-feira (13) mostra uma situação de risco para os motoristas que trafegam na rodovia federal. A gravação mostra que a parte lateral do desvio foi levado pelas águas.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está com obras no local que consistem na construção de uma galeria de grandes proporções para recompor a pista de rolamento.

Desde quando o trecho sofreu o rompimento, alguns acidentes ocorrem no local envolvendo veículos de pequeno e grande porte. Como medida paliativa, o Dnit reformou a sinalização no local, inclusive instalando redutores de velocidade (lombadas).

A reportagem não conseguiu contato com a Superintendência Regional do DNIT no Acre na manhã desta sexta-feira (14) para atualizar a situação em que se encontra o trecho da rodovia, que fica nas proximidades da entrada do “Ramal da Torre”.

