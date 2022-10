Com câncer, Simony relata queda de cabelo e desabafa: “Muito triste”

Simony, cantora, desabafou sobre os impactos causados pelo tratamento intensivo que vêm fazendo desde que foi diagnosticada com um câncer de intestino, em agosto. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular, ela lamentou a queda de cabelo.

“Muito triste”

“Eu fiz a quimio e, depois de 14 dias, meu cabelo começou a cair. E essa parte é muito difícil. É muito triste para uma mulher. Não adianta. Cabelo cresce, mas é uma junção de coisas”, disse a artista de 46 anos.

Emocionada, Simony disse que contou com a ajuda do filho Ryan Benelli, de 21 anos, para raspar a cabeça. “Ele tirou. Chorou, eu chorei“, relembrou ela. Sincera, a cantora contou que nem sempre se sente disposta em lidar com as dificuldades. “Hoje eu não choro mais, mas têm dias que eu não estou a fim de levantar, por exemplo”, explicou.

Nos últimos dias, Simony celebrou a regressão de seu câncer. No Instagram, ela revelou que a doença diminuiu mais de 50%, e explicou que o próximo passo do tratamento, consiste na realização das radioterapias.

Metrópoles