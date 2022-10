Com brilho de Messi, Neymar e Mbappé, PSG vence Troyes e lidera o Francês

- Publicidade -

O clima turbulento no vestiário e a disputa interna parecem estar fazendo bem para o Paris Saint-Germain e para o trio MNM, que novamente foi decisivo em uma partida no Campeonato Francês. Com direito a gols de Messi, Neymar e Mbappé, a grande sensação do torneio bateu o Troyes, de virada, por 4 a 3, na tarde deste sábado. De quebra, o time se isolou ainda mais na liderança.

Único invicto da competição, o PSG chegou a sua 11ª vitória em 13 jogos, a terceira consecutiva. O time tem 35 pontos, cinco a mais que o Lens, uma das surpresas do Campeonato Francês. O Troyes, por outro lado, chegou ao quinto jogo sem vencer e ficou estacionado na tabela com 13 pontos.

R7 Notícias