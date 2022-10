Colisão frontal entre duas motos deixa um motociclista ferido em Rio Branco

- Publicidade -

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado na noite de sábado, 8, em Rio Branco. O local da ocorrência foi na rua Boulevard Augusto Monteiro, localizada no bairro 15, região do Segundo Distrito da capital.

Populares informaram que o motociclista Edmar da Cunha, de 19 anos, trafegava em sua moto sentido bairro, quando acabou atingindo um outra motocicleta que fazia o percurso oposto. Com o impacto, os dois motoqueiros foram arremessados e caíram ao solo.

Pessoas que passavam no local acionaram o Samu, que de pronto deslocou uma viatura de suporte básico, para o local da ocorrência, para atender ás duas vitimas. Os paramédicos prestaram os atendimentos iniciais, e em seguida encaminhou somente o motociclista Edmar para o Pronto Socorro de Rio Branco. O condutor deu entrada na unidade de saúde com uma laceração no pé direito, e se encontrava estável.

Já o outro piloto da moto não precisou de atendimento médico e ficou no local, aguardando o Policiamento de Trânsito e a perícia, para realizar os procedimentos cabíveis.

Veja o vídeo: