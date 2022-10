Colisão entre moto e carro deixa casal ferido em Rio Branco

Uma colisão entre uma motocicleta e um veículo, deixou duas pessoas feridas na noite desta segunda-feira, 18, na Estrada do Aviário, em Rio Branco.

Segundo informações, o casal Alisson Cunha Ferreira, 27 anos e Marina da Silva, de 23 anos, são entregadores de delivery e trafegava em uma motocicleta, quando o veículo saiu da Avenida Nações Unidas, avançando a outra pista. O motociclista não teve tempo para reduzir e bateu na lateral no veículo.

Com a colisão, o condutor da moto teve um corte profundo na perna esquerda. A outra vítima, que estava garupa, teve somente escoriações pelo corpo. O motorista do veículo permaneceu no local, aguardando todos procedimentos.

Uma viatura do Samu que retornava de outra ocorrência, foi acionada e se deslocou até o local para atender a vítima. Logo em seguida, o jovem foi encaminhado ao Pronto Socorro, onde deu entrada em estado de saúde estável.