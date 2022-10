“Coisa mais sem noção”, diz Moro sobre ataque de Roberto Jefferson

- Publicidade -

O ex-juiz Sérgio Moro se pronunciou brevemente sobre a reação do ex-deputado Roberto Jefferson, que atirou contra agentes da Polícia Federal (PF), neste domingo (23/10), durante cumprimento de mandado de prisão no Rio de Janeiro. O senador eleito pelo Paraná utilizou as redes sociais para repudiar os ataques.

Em sua conta no Twitter, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) desejou solidariedade aos dois policiais feridos e afirmou que o ataque era uma “coisa mais sem noção”. Veja a publicação:

Coisa mais sem noção esse ataque aos agentes da PF. Espero que estejam bem. Minha solidariedade. — Sergio Moro (@SF_Moro) October 23, 2022

Cumprindo regime domiciliar, Jefferson resistiu à mandado de prisão, expedido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, e atacou policiais com tiros e granadas, neste domingo (23/10).

Metrópoles