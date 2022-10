Clientes interessados em concorrer à ‘um ano de luz grátis pela ENERGISA’, tem até dia 31 para participar da promoção

- Publicidade -

Há cinco meses em vigor, a promoção “Um ano por nossa conta”, do Grupo Energisa, já premiou 55 clientes com um ano de conta de luz grátis.

A empresa atua na distribuição de energia em 11 estados brasileiros e lançou a promoção visando incentivar seus clientes a aderirem ao formato de pagamento via PIX que é prático e seguro.

Segundo Cristiana de Cassia Severino Rios, gerente de Recursos Financeiros do Grupo Energisa, em média, cerca de 20% dos pagamentos de contas de energia são via PIX no Grupo Energisa. “Isso confirma que o consumidor quer mais comodidade no seu dia a dia e a Energisa está atenta às expectativas de seus clientes ao oferecer diversificação, inclusive, foi a primeira concessionária de energia do país a incluir o QR Code nas faturas impressas”, afirmou.

Rios lembra que ainda dá tempo de participar do sorteio que está em vigor até dia 31 de outubro. O consumidor, que deve ser da categoria “Pessoa Física”, se cadastra pelo site https://anodeconta.energisa.com.br/, informando nome completo e CPF do titular da conta de luz, bem como e-mail e telefone de contato. Com o cadastro feito é só começar a pagar a conta de luz utilizando o formato. Cada conta de luz paga via Pix dá direito a dois números da sorte.

É importante que o cliente leia todo o regulamento, para conhecer melhor os critérios e como será feita a entrega do prêmio, que pode ser de até R$ 5 mil/ano. No site https://anodeconta.energisa.com.br/, ficam disponíveis os números da sorte gerados e o cliente pode consultá-los informando seu CPF e e-mail, bem como acompanhar os resultados mensais dos sorteios.

Veja como é fácil pagar via PIX

Sua conta está impressa? Então olhe direto para o final da fatura e veja que tem um QR Code sinalizado com a promoção. Para usá-lo basta abrir o aplicativo do seu banco pelo celular, selecionar “Pix” e depois, “pagar via QR Code”. Em seguida aponte a câmera para o QR Code da conta, confira se as informações estão corretas, e confirme. Pronto, conta paga!

Quer pagar sua conta através do app da Energisa – o Energisa On? Ao acessar o aplicativo da Energisa, você verá na tela inicial sua última fatura em aberto. Clique em “pagar” e depois em “Pix copia e cola”. Acesse o app do seu banco pelo celular, clique em Pjx e depois em “PIX copia e cola”. Cole o código copiado, confira as informações e confirme. Pronto, conta paga.

Sobre a Energisa

Com 117 anos de história, a Energisa é o maior grupo privado com controle 100% nacional do setor elétrico brasileiro. Somos um ecossistema de produtos e serviços voltado para protagonizar a transformação energética, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia e construindo um mundo mais sustentável.

Nosso portfólio diversificado abrange 11 distribuidoras, 12 concessões de transmissão, geração de grande porte renovável, uma marca inovadora de soluções energéticas – a (re)energisa, com geração distribuída por fonte renovável, comercialização de energia no mercado livre e serviços de valor agregado, além de uma central de serviços compartilhados, uma empresa de contact center e a fintech Voltz, a primeira do nosso setor no mercado de contas digitais.

Transformamos energia em conforto e desenvolvimento para mais de 20 milhões de pessoas em 862 municípios de todas as regiões do país e geramos mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

Fonte/ A Gazeta do Acre