Clientes do Nubank reclamam de instabilidade no aplicativo

O aplicativo do Nubank passa por uma instabilidade nesta quarta-feira (5). O banco informou em nota enviado ao R7 que “lamenta o ocorrido” e que está “trabalhando para normalizar as operações da maneira mais rápida e eficiente possível”.

Clientes reclamam nas redes sociais que não conseguem fazer transferência por Pix e nem consultar informações sobre a conta, como o saldo.

Segundo o site Down Detector, que monitora o funcionamento de serviços online, as reclamações começaram por volta das 10h30. A página registrou o pico de reclamações ao meio-dia, quando mais de 5.000 indicaram a instabilidade do app.

O Down Detecto indica que a falha no sistema atingiu principalmente clientes de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Brasília, Salvador e Recife.

No momento o termo “Nubank” ocupa a primeira posição entre os assuntos mais comentados no Twitter no Brasil.

nubank vendo eu procurar coisa pra comprar na shopee e na shein sendo que nem paguei minha fatura: pic.twitter.com/xqQxvtxJs9 — Jonathan Willian (@jonathanwsg) October 4, 2022

O app da nubank não tava abrindo e eu fiz o que qualquer pessoa normal faria: vim no Twitter p ver se tava fora do ar msm.

boa nubank cai mesmo na hora que eu preciso usar pic.twitter.com/IDXJ0vqv5G — João Borges (@TameOpala__) October 5, 2022