Cleo Loyola, ex-esposa de Luciano Camargo, é presa por suposta agressão física contra motoboy:”Sente em cima da moto”

Nas redes sociais, Cleo apareceu com o olho roxo e disse que tudo começou depois que um motoboy foi a sua casa entregar pedido. Acontece que Loyola não havia feito nenhuma solicitação e frisou ao profissional que não havia feito o delivery. O entregador e ela se desentenderam e as coisas partiram para a agressão física, que contou com o envolvimento do marido da mulher.

“Gente, eu me afastei das redes sociais por isso. Eu fui presa, com 48 anos eu nunca tinha sido presa e eu vou contar todos os detalhes da minha prisão porque eu conheci muita gente massa”, disse a youtuber. “Eu chamei a polícia porque ele queria fugir quando a gente chegou, a dona da pizzaria que queria levar ele. Eu sentei em cima da moto porque queria esperar a polícia”, afirmou ela.