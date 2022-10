Claudia Raia surge com Murilo Benício e o que ela diz sobre o filho dele surpreende: “Olha aqui”

- Publicidade -

Uma das atrizes mais aclamadas do Brasil, Claudia Raia teve um encontro com outro astro da dramaturgia brasileira nos corredores da Globo, Murilo Benício. Na ocasião, a famosa protagonizou uma situação inusitada com o galã de novelas da Globo, que estava ao lado um dos filhos.

“Olha quem tá aqui, galã da novela das nove.”, disse a atriz, enquanto filmava o ator. “Olha aqui, olha o filhão, coisa mais linda. Amor, é o só o filho de Giovanna, tá? Só isso”, frisou ainda a estrela, mostrando Antonio Benício, filho do artista.

“Ele né filho da Giovanna não, esse aqui é o da Alessandra”, rebateu Murilo Benício, deixando Claudia Raia sem jeito. Em choque, a atriz desligou a câmera e se despediu. “Gente, tchau”, disse ela.

Vale destacar que o ator é pai de dois filhos frutos de casamentos distintos. Pietro, de 17 anos, fruto da relação com Giovanna Antonelli, e Antônio, de 25, com a atriz Alessandra Negrini.

TV Foco