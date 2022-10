Ciúme: mulher é morta pelo companheiro após receber mensagem no celular

- Publicidade -

Uma mulher de 51 anos foi morta a facadas na madrugada deste sábado (22) em Veranópolis, na Serra. A vítima foi identificada pela polícia como Janete de Lourdes Almeida. A investigação aponta que o suspeito de ter cometido o crime é o companheiro dela, que fugiu. A polícia identificou o suspeito e pediu à Justiça a prisão preventiva dele.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas contaram que o casal estava em um bar com amigos quando ele ficou agressivo após Janete receber uma mensagem no celular.

Preocupados com Janete, os amigos levaram ela embora de carro, mas o companheiro perseguiu o veículo, fez Janete descer, atingiu ela com facadas e fugiu. A mulher morreu antes de chegar ao hospital.

Uma medida protetiva contra o homem havia sido concedida a Janete pelo Poder Judiciário há cerca de um mês, mas ela voltou a se relacionar com o homem, com quem estava junto há cerca de 8 anos.

G1