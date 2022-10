Ciro Gomes usa foto ao lado de Bolsonaro para pedir votos nas redes

- Publicidade -

O candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, utilizou suas redes sociais, neste sábado (1º/10), para pedir votos. Na publicação, o político usa uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição.

Após inúmeras críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o pedetista passou a ser alvo da esquerda. Nas últimas semanas, a campanha adotou um tom mais agressivo em relação ao PT e marcou presença em programas voltados à audiência bolsonarista numa tentativa de furar a bolha de influência do presidente em busca de votos. A imagem mostra Ciro fazendo o número 12 com as mãos, referente ao seu partido. A foto foi tirada durante o debate feito na Rede Globo, na última quinta-feira (29/9), quando o candidato do PDT ficou ao lado de Bolsonaro. Na postagem, Ciro criticou a situação do Brasil. “Bom dia meu Brasil! Amanhã é dia de apertar o 12 e se livrar dessa polarização cheia de ódio, incompetência e ladroeira que tá afundando nosso país. Vamos juntos!!”, escreveu ele.

Bom dia meu Brasil! Amanhã é dia de apertar o 12 e se livrar dessa polarização cheia de ódio, incompetência e ladroeira que tá afundando nosso país. Vamos juntos!! pic.twitter.com/iVae3EKB7F — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) October 1, 2022

Na pesquisa CNT de Opinião, feita pelo Instituto MDA e divulgada neste sábado (1º/10), Ciro aparece na 3ª colocação, com 4,9%, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 48,3%, e Jair Bolsonaro (PL), com 39,7%.

Metrópoles