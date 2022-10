Círio de Nazaré volta com tradicional procissão e encontro das imagens de Nossa Senhora e Jesus no Rio Acre

- Publicidade -

Após dois anos sem a tradicional procissão de uma das maiores manifestações religiosas do mundo, a Diocese de Rio Branco organizou uma extensa programação em comemoração à 91ª edição do Círio de Nazaré.

As ações iniciaram ainda em junho e esta semana ocorre as novenas na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, às 19h. Confira a programação completa mais abaixo.

Além da retomada da procissão, marcada para o próximo domingo (9), outra tradição que volta a ser realizada pelos fiéis católicos é o encontro de Jesus Cristo e Nossa Senhora de Nazaré nas águas do Rio Acre. As imagens vão chegar em dois barcos e se encontrar próximo ao mastro da bandeira do Acre, na Gameleira. A concentração começa às 16h deste domingo.

Nos dois últimos anos, em meio à pandemia, a igreja Católica precisou adaptar essa e outras manifestações religiosas para evitar aglomerações e consequente disseminação da Covid-19.

‘Retomada da vivência da fé’

No ano passado, uma carreata pelas ruas da capital marcou a homenagem à Padroeira da Amazônia. Além disso, fiéis montaram altares em frente das casas para acompanhar a passagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Este ano, o padre Manoel Costa conta que a ideia é marcar a retomada das ações presenciais da igreja, bem como reascender ainda mais a fé e participação religiosa, com a participação de todas as paróquias de Rio Branco. São aguardados cerca de 15 mil fiéis na procissão.

“Este ano, com a graça de Deus, estamos podendo retomar e com um sentimento muito bonito de participação, envolvimento e retomada da vivência da fé. Então, é um sentimento de alegria que estamos vivendo este Círio”, disse o padre.

Após o encontro das imagens de Jesus e Nossa Senhora, os fiéis seguem em procissão pelas ruas de Rio Branco até a Catedral, onde ocorre uma missa solene de encerramento do Círio de Nazaré.

Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré é uma manifestação religiosa católica em devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que começou na capital do Pará, em 1793, e se estendeu pelos estados da Amazônia. A celebração costuma reunir milhares de fiéis pelas cidades em romarias e procissões.

O padre Manoel explica que a palavra círio significa “caminhar juntos iluminados por vela” e que é uma expressão da caminhada do povo de Deus, guiado por Jesus.

“Existe no coração de todo ser humano, independente de praticar a fé ou não, o desejo de unidade, de viver em harmonia e em paz com seus irmãos. E o círio é caminhar na mesma direção, unidos em um mesmo objetivo. Esse desejo que está no coração humano foi depositado por Deus e quem nos une nessa unidade é Cristo, simbolizado pela vela. O evangelho descreve Jesus como a luz do mundo, que guia nossos passos. Então, o círio é uma expressão da caminhada do povo de Deus, guiado por Jesus em uma mesma direção, no caminho da paz, da unidade, da concórdia”, disse.

Programação

• Novena às 19h na Catedral Nossa Senhora de Nazaré até sábado (8).

• 8/10 (sábado) – Círio Musical, às 20h, com apresentações musicais e culturais, barracas com comidas típicas no estacionamento da Catedral.

• 9/10 (domingo) – concentração às 16h na Gameleira, em seguida procissão do Círio até a Catedral e missa solene de encerramento

Fonte: G1AC