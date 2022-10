Cine Araújo apresenta ‘Adão Negro’ o esperado filme estrelado por Dwayne Jonhson

“Adão Negro” estreou no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping.

O longa é estrelado por Dwayne Jonhson e retrata a libertação do poderoso Adão Negro de sua tumba para lançar sua justiça cruel sob a Terra.

Além da estreia, “Sorria”, “Halloween Ends” e “As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda” ainda estão em exibição. Aproveita o fim de semana e assista as novidades no cinema no Cine Araújo.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – CAÇA IMPLACÁVEL – DUBLADO

AÇÃO – 95 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15:30

SALA 01 – (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO E A TÁBUA DE ESMERALDA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h30

SALA 01 – (2D) – SORRIA – DUBLADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h30

SALA 01 – (2D) – HALLOWEEN ENDS – DUBLADO

TERROR – 111 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h45

SALA 02 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 14h

Diariamente: 16h30, 19h e 21h30

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h, 18h30 e 21h

SALA 04 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15h30, 18h e 20h30

SALA 05 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

QUI A DOM: 14h30

SALA 05 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h e 19h30

SALA 05 – (2D) – ADÃO NEGRO – LEGENDADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

Diariamente: 22h

SALA 06 – (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO E A TÁBUA DE ESMERALDA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 14h

SALA 06 – (2D) – A MULHER REI – DUBLADO

AÇÃO – 135 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h

SALA 06 – (2D) – ADÃO NEGRO – DUBLADO

AÇÃO – 125 MIN – verificar classificação

Diariamente: 18h45 e 21h15

Fonte/ A Gazeta do Acre