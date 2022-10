Cinco suspeitos são identificados logo após dois homicídios em Brasiléia

- Publicidade -

Está quinta-feira 6, foi marcada pela violência no município de Brasiléia. Tudo se passou no Bairro Eldorado. já nas primeiras horas, Josimar Amorim do Nascimento foi surpreendido por um grupo de criminosos, armados. Quem atiraram duas vezes contra o mesmo, um tiro nas costas e outro no peito. Na hora do crime Josimar estava em casa. O mesmo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Mas os criminosos não param por aí, e fizeram mais uma vítima. Raylan Costa Oliveira caminhava tranquilamente pela rua, quando passou pelo carro em que os criminosos estavam, modelo Fiat cor branca. Raylan foi alvejado com cinco tiros. O mesmo fugiu, e conseguiu se abrigar no banheiro da barbearia aonde ele trabalhava. Raylan recebeu atendimento médico em Brasiléia mesmo, mas durante sua transferência para a capital Rio Branco, ele não resistiu e foi a óbito.

Os indivíduos que vieram a óbito tinham passagem pela polícia. Raylan tinha um mandado de prisão em aberto, já Josimar teria passagem na polícia por tráfico de drogas. e a própria polícia de Brasiléia vinha monitorando o mesmo pela mesma prática na região do Bairro Eldorado.

O carro usado pelos criminosos na ação, seria de um motorista de aplicativo. que teria alugado o veículo para os criminosos sem saber o que realmente os indivíduos iriam fazer. Mas o dono do carro também foi detido pela polícia, já que ele se contradisse quando tentou registrar um boletim de ocorrência por furto. O dono do veículo foi detido e vai prestar esclarecimentos à polícia.

A Polícia Civil em ação conjunta com a polícia penal e o Gefron. Já identificaram os cincos suspeitos dos homicídios, Dois deles já estão presos. E confessaram participação na ação criminosa. os outros indivíduos agora são procurados pela polícia.