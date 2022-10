Cinco deputados do Acre negaram prioridade para tornar pedofilia crime hediondo

Cinco deputados federais do Acre votaram contra a inversão de pauta e, consequentemente, a favor do adiamento da votação do Projeto de Lei N° 1776/2015 que classifica a pedofilia como um crime hediondo no Brasil. A votação ocorreu na Câmara Federal, na última quarta-feira (19), durante sessão ordinária.

O pedido de inversão da pauta, que daria prioridade à votação ao PL, foi feito pela oposição ao governo por meio da bancada federal do PT. A votação iniciou com muitas discussões. Por fim, 224 deputados recusaram a proposta e 135 foram favoráveis.

De acordo com o Sistema de Votação da Câmara, consultado pelo AcreNews, foram favoráveis com o adiamento da votação do PL, os deputados Antônia Lúcia (Republicanos), Dra. Vanda Milani (PROS), Flaviano Melo (MDB), Jéssica Sales (MDB) e Mara Rocha (MDB). Já os deputados Léo de Brito (PT) e Perpétua Almeida (PCdoB) votaram pela inversão da pauta. Jesus Sérgio (PT) não teve o voto computado.

O requerimento que pedia inversão de pauta entrou justamente no período eleitoral, mais precisamente na semana em que o presidente Bolsonaro apareceu em um vídeo se referindo uma garota venezuelana, de 14 anos, com a frase “pintou um clima”. A ideia da oposição era explorar tal fato e passar com o projeto pendente há sete anos.

AcreNews