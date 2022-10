Cidades que boicotam exibições públicas da Copa do Mundo tem agora a participação de Paris

- Publicidade -

É provável que muitos torcedores franceses acompanhem a Copa do Mundo deste ano no Catar, pois seu time, vencedor há quatro anos na Rússia, luta para defender seu título, mas não o fará com outros torcedores em alguns dos principais espaços públicos das cidades da França.

Notavelmente, Paris diz que não organizará fan zones para a Copa do Mundo da Fifa no Catar, citando questões sociais e ambientais.

“Nossas razões são em primeiro lugar, por causa das condições ambientais e sociais relacionadas ao evento e este não é o modelo que desejamos promover para grandes eventos em Paris”, disse Pierre Rabadan, vice-prefeito de esporte de Paris, na última terça-feira, 04 de setembro.

No entanto, a cidade deixou claro que não é um boicote ao evento em si, nem ao regime do Catar.

“Isso não significa que estamos pedindo um boicote ao evento”, acrescentou Rabadan.

No entanto, alguns acusaram a cidade de hipocrisia, já que seu principal time esportivo, o Paris Saint-Germain (PSG), é de propriedade de uma empresa do Catar intimamente ligada ao seu estado e tem um presidente do Catar, Nasser Al Khelaifi.

Fonte/ CNN BRASIL