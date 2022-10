Chuvas e chegada de onda polar no próximo sábado (21) são as previsões de Davi Friale para essa semana

O meteorologista Davi Friale afirmou que nesta semana até sexta-feira, dia 21, o tempo será quente e abafado e chuvas diárias, em geral, passageiras e pontuais, porém, em algumas áreas poderá chover forte, inclusive, com temporais isolados.

As noites serão com temperaturas amenas, principalmente no leste e no sul do estado, com mínimas oscilando entre 21 e 24ºC e máximas, entre 29 e 33ºC, praticamente, em todos os municípios.

Segundo o boletim, entre quarta-feira e sexta-feira, os ventos da direção noroeste estarão soprando intensamente devido à formação de um centro de baixa pressão no norte da Argentina.

“Já, na sexta-feira ou no sábado, a chegada de uma onda polar, mudará tudo e deixará o tempo instável, com muitas nuvens, chuvas a qualquer hora, e diminuição da temperatura. As condições atmosféricas, portanto, neste fim de semana, estarão altamente favoráveis a chuvas intensas, que poderão ser acompanhadas de raios e ventanias em qualquer município acreano, e nas áreas próximas, como em Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Bolívia e Peru. As chuvas que têm ocorrido ultimamente, proporcionaram uma sensível elevação do nível dos rios do Acre. Em Rio Branco, por exemplo, no último domingo, o nível do rio Acre atingiu a marca de 3,2mt. Nos próximos dias, ele baixará um pouco, mas voltará a subir até o fim desta semana”, afirmou.

