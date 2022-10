Churrasco acaba com homem morto a golpes de motosserra

- Publicidade -

Uma discussão terminou com um homem de 37 anos morto a golpes de motosserra em Ibiá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, nesse sábado (1º). O suspeito, de 38, fugiu pulando muros e não foi localizado pela Polícia Militar (PM). Tudo teria acontecido durante um churrasco.

Testemunhas contaram que amigos e outros conhecidos estavam no bairro João Ferreira e realizavam um churrasco com consumo de bebidas alcóolicas. Em determinado momento, vítima e suspeito passaram a se desentender por motivos não revelados na ocorrência.

Os dois brigaram e o suspeito pegou uma motosserra. Com a serra mecânica, o homem atingiu a vítima em diversas regiões do corpo e provocou lesões na face, pescoço, ombro e antebraço esquerdo. Quando os militares chegaram, eles encontraram o homem golpeado caído no chão e já sem vida.

Após o crime, o suspeito deixou o churrasco e pulou muros de residências da região. A PM fez buscas, mas não conseguiu localizá-lo até o encerramento do registro da ocorrência.