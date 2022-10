Cespe divulga resultado de concurso de 2007 para procurador federal

A Diretoria de Contratos Administrativos, representante do Cespe — atual Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação, Seleção e Promoção de Evento (Cebraspe) — na Universidade de Brasília (UnB), divulgou o resultado final do concurso público para formação de cadastro de reserva e provimento de cargos de procurador federal de segunda categoria, realizado em 2007.

O resultado consta na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (11/10), em cumprimento a decisão emitida no âmbito de ação civil pública em andamento na 4ª Vara Federal Cível da Bahia. A convocação vale para candidatos contemplados pela determinação

A publicação elenca a lista final com os aprovados nas provas discursivas e o chamamento para a fase de avaliação de títulos e de envio dos documentos referentes à sindicância de vida pregressa.

Os candidatos deverão enviar os itens das 10h desta quarta-feira (12/10) até as 18h de sexta-feira (14/10), via upload pelo link disponível no site: cespe.unb.br/concursos/aguproc2007.

Veja a lista com os nomes dos aprovados:

2022_10_11_ASSINADO_do3-250-258 by Marc Arnoldi on Scribd

Metrópoles