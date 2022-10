Certa de que estava namorando o ator Johnny Depp, mulher perde R$ 208 mil em golpe

- Publicidade -

“Não era amor, era cilada.” O alerta cantado pelo grupo Molejo desde 1996 ganha cada vez mais sentido no Brasil.

Uma mulher de 61 anos acreditou estar namorando o ator Johnny Depp e perdeu R$ 208,4 mil em um golpe.

De acordo com as informações, a aposentada começou a trocar mensagens com o golpista em 2020 por um perfil falso do ator no Instagram. A moradora de Osasco, em São Paulo, acreditou que o “famoso” precisava de ajuda financeira e transferiu quantias de R$ 15 mil, R$ 40,4 mil e R$ 153 mil entre 30 de novembro de 2020 e 7 de dezembro do mesmo ano.

Quem percebeu o golpe foi o filho da aposentada, que questionou as transferências. Após o ocorrido, ela entrou com um processo contra o Banco do Brasil alegando que a instituição permitiu que o golpista abrisse uma conta fraudulenta. O texto da ação diz que os depósitos teriam sido feitas na conta do “amigo brasileiro do advogado” dele.