Centenas se reúnem na 9ª Corrida do Servidor Público realizada pelo estado

- Publicidade -

Sob as chuvas do inverno amazônico, assim foi dada a largada para a 9ª Corrida do Servidor Público, realizada pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag), na manhã desta sexta-feira (28), em frente ao Palácio Rio Branco, na capital acreana.

Cerca de 500 inscritos fizeram o percurso de 5 km e 10 km pelo Segundo Distrito das ruas de Rio Branco e retornaram pela Ponte Nova até a chegada, no Palácio.

O titular da Seplag, o coronel Ricardo Brandão, parabenizou os servidores públicos que compareceram à corrida.

“Mesmo debaixo de chuva vocês compareceram, parabéns a todos os servidores públicos, são profissionais importantes para a gestão e para o funcionamento do Estado”, frisou.

Fonte/ Jornal O Rio Branco